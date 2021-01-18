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Конор Макгрегор
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РЕН ТВ покажет бой Конора и Порье
3 часа назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 257. Бой состоится утром 24 января.
Телеканал РЕН ТВ сообщил, что в прямом эфире покажет поединок Конора и Дастина Порье. Также канал покажет со-главный бой UFC 257 между Дэном Хукером и Майклом Чендлером.
В записи перед перед главным боем зрители увидят поединок из прелимов: Арман Царукян – Насрат Хакпараст.
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