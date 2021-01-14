Что ест Конор перед боем с Порье. Диета с яйцами, рагу и ванильным коктейлем

Конор Макгрегор возвращается в UFC. Последний его бой был в середине января-2020, когда он поколотил Дональда Серроне. 23 января Конор подерется с Дастином Порье (это будет реванш – в первый раз Конор выиграл).

К бою Конор готовится на отдельном режиме питания с диетологом Тристином Кеннеди, с которым работает более двух лет. Кеннеди говорит, что сейчас Конор набрал лучшую форму в жизни.

Он особенно выделяет его дисциплинированность, утверждая, что в питании очень важна последовательность – она способствует успеху. «Я могу направлять человека, но не могу питаться за него. Все зависит от него самого. Конор остается последовательным. Это упорный труд и профессионализм». О последовательности, как о важном элементе, заявлял и работавший с Конором диетолог Джордж Локхарт.