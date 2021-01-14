Что ест Конор перед боем с Порье. Диета с яйцами, рагу и ванильным коктейлем
Конор Макгрегор возвращается в UFC. Последний его бой был в середине января-2020, когда он поколотил Дональда Серроне. 23 января Конор подерется с Дастином Порье (это будет реванш – в первый раз Конор выиграл).
К бою Конор готовится на отдельном режиме питания с диетологом Тристином Кеннеди, с которым работает более двух лет. Кеннеди говорит, что сейчас Конор набрал лучшую форму в жизни.
Он особенно выделяет его дисциплинированность, утверждая, что в питании очень важна последовательность – она способствует успеху. «Я могу направлять человека, но не могу питаться за него. Все зависит от него самого. Конор остается последовательным. Это упорный труд и профессионализм». О последовательности, как о важном элементе, заявлял и работавший с Конором диетолог Джордж Локхарт.
Диетолог в молодости дрался сам
Тристин Кеннеди уже более десяти лет работает со спортсменами. Он консультировал сборную Ирландии по футболу и сотрудничал с легкими атлетами из Ирландии. Но бойцов любит особенно.
Потому что в студенчестве Кеннеди дрался сам и даже выигрывал в Дублине всякие титулы. С Конором он познакомился практически сразу после его поражения от Хабиба. С тех пор он несколько раз перестраивал его рацион, менял количество и объем приемов пищи и следил, как тело Конора реагирует на нововведения.
«Я сначала думал: «Боже мой, это Конор! Конор Макгрегор. Со временем фанатизм испарился. Мы теперь коллеги. Но я благодарен ему за возможность поработать на самом высоком уровне».
По мнению Кеннеди, диетологу необходимо быть настолько близким к спортсмену, насколько это возможно. В этом случае ежедневный план будет наиболее эффективен. «Не просто – вот тебе кусок курицы, ешь его. Мы берем в расчет его вкус и комплекцию его тела. Так мы создаем план по постепенному снижению веса».
Кеннеди постоянно на связи с Конором и членами его команды. Он заранее получает данные по тренировкам и дополнительным нагрузкам Конора, чтобы составить меню под любые изменения энергозатрат.
«Очевидно, что это все зависит от уровня его загруженности, от его метаболической активности. Наша работа – это качественно выстроенная система. Это очень индивидуальный подход. Мне кажется, такой должен быть у всех бойцов UFC. Но я-то понимаю, что он есть далеко не у всех».
Кеннеди пока скрывает актуальную массу Конора. Он говорит лишь, что неделе перед боем начнет манипуляции с водой и натрием – чтобы облегчить последствия весогонки.
У Конора был тренировочный лагень в Португалии. Про него Кеннеди говорил так:
«Все, что попадает в организм Конора, я разбиваю на граммы – граммы на макроуровне: жиры, белки, углеводы. И на микро: специфические питательные элементы, витамины. В Португалии мы провели шесть недель. Там у нас есть все необходимое оборудование. Мы жили в Лагосе и вместе работали в большой команде. В конце каждого дня мы общались друг с другом и узнавали все самое важное. Про ударку, про кардио».
Вся диета Конора основана на бесконечном пополнении организма энергией. Кеннеди гордится созданием эксклюзивного плана для него
Под бой с Порье Кеннеди следит, чтобы Конор получал как можно меньше калорий, но ни в чем не нуждался. Питание состоит из нежирных источников белка – курицы, говядины, рыбы, лосося, яиц. Плюс углеводы. И еще микроэлементы – травы, базилик, орегано.
Вот его план питания из шести частей – три основные и три перекуса:
🍳 Завтрак: Омлет с овсянкой (крупа добавляется во взбитые с молоком яйца) и обжаренными листовыми зелеными овощами.
🥬 Перекус: Салат из фруктов и трав с натуральным медом.
🍗 Обед: Куриная грудка с рисом и спаржей.
🍼 Перекус: Ванильный коктейль по рецепту McGregor FAST из сывороточного протеина с ореховой пастой.
🍲 Ужин: Ирландское рагу (состоит из баранины, картофеля, лука, петрушки и тмина).
🍬 Перекус: Домашние шоколадные шарики из сывороточного протеина McGregor FAST и органический чай.
Что раньше о диете говорил сам Конор: «План питания обычно один и тот же, готовлюсь ли я к бою или нет. Стараюсь постоянно есть здоровую пищу и не употребляю еду на вынос. С утра же сначала я делаю растяжку, потом пью воду – важно избегать обезвоживания».
Цель диеты – согнать вес. По данным ESPN, Конор уже готов для боя в легком весе. Журналисты спросили Кеннеди, может ли Конор подраться в полулегком. Тот ответил:
«Сейчас Конор очень большой. Я бы не хотел видеть, как он сгоняет вес в полулегкий. Но все достижимо. Посмотрите на Жозе Альдо в легчайшем – он смог добраться до этой отметки. Но какой ценой? Если Конор хорошо выступает в 170 фунтах, зачем ему в 145?»