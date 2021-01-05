Конор – Порье
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Хабиб Нурмагомедов
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Дэйна Уайт
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#Конор – Порье #MMA #Хабиб Нурмагомедов #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье #UFC 257 #Дэйна Уайт

Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?

4 часа назад

UFC

Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 257 пройдет 23 января. Уже во второй раз – первый был в 2014 году, и тогда Конор нокаутировал.

Чат-бот твиттера UFC рассылает такие уведомления в ответ на запрос: не пропустите титульный бой Конора и Порье.

Официально UFC такого заявления не делал. Последний титул в легком весе завоевал Хабиб Нурмагомедов, победив Джастина Гейджи. Позже Хабиб завершил карьеру.

Слова Порье: «Чувствую, что наш с Конором бой может стать титульным. Он бывший бесспорный чемпион. Я бывший временный чемпион, который хочет вернуть пояс себе. Последний раз мы проигрывали лишь действующему чемпиону».

Слова Дэйны Уайта в ноябре были о том, что бой титульным не станет. Позже он сказал, что ему надо поговорить с Хабибом.

Слова тренера Конора Джона Каваны: «Не понимаю, почему на кону не будет титула. Может, это такая приманка, с помощью которой Уайт пытается вернуть Хабиба. Знаю, что за кулисами ведутся определенные игры, на сам в это не вмешиваюсь».

Keystone Press Agency / Global Look Press

Хабиб завоевал титул чемпиона в легком весе в апреле 2018-го и с тех пор трижды защищал его. Конор был чемпионом в 2016-м, победив Эдди Альвареса. Порье был временным чемпионом, победив в 2019-м Макса Холлоуэя.

Оба бойца проиграли Хабибу, но с тех пор и побеждали тоже: Конор нокаутировал Дональда Серроне, а Порье – Дэна Хукера.

В UFC не существует определенной системы, согласно которой автоматически формируется титульный бой. UFC – промоутерская организация, поэтому она устраивает бои по своему усмотрению и через обсуждение условий с участниками. В основном претендентов на чемпионство выбирает Уайт, отталкиваясь от субъективного восприятия из заслуг и популярности боя.

Главная задача UFC – проводить бои, которые будут максимально интересны и продадут больше всего PPV. Поэтому титульный бой необязательно должен состояться между чемпионом и номером один в рейтинге или же двумя лучшими бойцами рейтинга.

В рейтинге UFC Порье идет вторым, Конор – четвертым.

Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?

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