Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?

Официально UFC такого заявления не делал. Последний титул в легком весе завоевал Хабиб Нурмагомедов, победив Джастина Гейджи. Позже Хабиб завершил карьеру.

Слова Порье: «Чувствую, что наш с Конором бой может стать титульным. Он бывший бесспорный чемпион. Я бывший временный чемпион, который хочет вернуть пояс себе. Последний раз мы проигрывали лишь действующему чемпиону».

Слова Дэйны Уайта в ноябре были о том, что бой титульным не станет. Позже он сказал, что ему надо поговорить с Хабибом.

Слова тренера Конора Джона Каваны: «Не понимаю, почему на кону не будет титула. Может, это такая приманка, с помощью которой Уайт пытается вернуть Хабиба. Знаю, что за кулисами ведутся определенные игры, на сам в это не вмешиваюсь».