Бой Конор – Порье будет титульным за чемпионство? Это разве по правилам? А как же Хабиб?
Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 257 пройдет 23 января. Уже во второй раз – первый был в 2014 году, и тогда Конор нокаутировал.
Чат-бот твиттера UFC рассылает такие уведомления в ответ на запрос: не пропустите титульный бой Конора и Порье.
Официально UFC такого заявления не делал. Последний титул в легком весе завоевал Хабиб Нурмагомедов, победив Джастина Гейджи. Позже Хабиб завершил карьеру.
Слова Порье: «Чувствую, что наш с Конором бой может стать титульным. Он бывший бесспорный чемпион. Я бывший временный чемпион, который хочет вернуть пояс себе. Последний раз мы проигрывали лишь действующему чемпиону».
Слова Дэйны Уайта в ноябре были о том, что бой титульным не станет. Позже он сказал, что ему надо поговорить с Хабибом.
Слова тренера Конора Джона Каваны: «Не понимаю, почему на кону не будет титула. Может, это такая приманка, с помощью которой Уайт пытается вернуть Хабиба. Знаю, что за кулисами ведутся определенные игры, на сам в это не вмешиваюсь».
Хабиб завоевал титул чемпиона в легком весе в апреле 2018-го и с тех пор трижды защищал его. Конор был чемпионом в 2016-м, победив Эдди Альвареса. Порье был временным чемпионом, победив в 2019-м Макса Холлоуэя.
Оба бойца проиграли Хабибу, но с тех пор и побеждали тоже: Конор нокаутировал Дональда Серроне, а Порье – Дэна Хукера.
В UFC не существует определенной системы, согласно которой автоматически формируется титульный бой. UFC – промоутерская организация, поэтому она устраивает бои по своему усмотрению и через обсуждение условий с участниками. В основном претендентов на чемпионство выбирает Уайт, отталкиваясь от субъективного восприятия из заслуг и популярности боя.
Главная задача UFC – проводить бои, которые будут максимально интересны и продадут больше всего PPV. Поэтому титульный бой необязательно должен состояться между чемпионом и номером один в рейтинге или же двумя лучшими бойцами рейтинга.
В рейтинге UFC Порье идет вторым, Конор – четвертым.
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?