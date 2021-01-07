Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
Прогноз на бой Конор – Порье
2 часа назад
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Это главный поединок на турнире. Победитель заберет титул чемпиона в легком весе – такие уведомления рассылает чат-бот UFC.
Букмекеры дают такие котировки:
- Победа Конора – 1,35
- Победа Порье – 3,20
Конор уже побеждал Порье в сентябре 2014 года. Тогда все закончилось нокаутом в первом раунде.
Конор Макгрегор – фаворит по всем раскладам перед новым боем. Тренер Хавьер Мендес назвал Конора точным ударником.
Джон Кавана говорит, что сейчас удары Конора стали еще сильнее. Достоинство Порье – работа в партере.
5 января Конор написал в твиттере: «Обещаю шедевр».
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