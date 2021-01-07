Прогноз на бой Конор – Порье

Конор уже побеждал Порье в сентябре 2014 года. Тогда все закончилось нокаутом в первом раунде.

Конор Макгрегор – фаворит по всем раскладам перед новым боем. Тренер Хавьер Мендес назвал Конора точным ударником.

Джон Кавана говорит, что сейчас удары Конора стали еще сильнее. Достоинство Порье – работа в партере.

5 января Конор написал в твиттере: «Обещаю шедевр».