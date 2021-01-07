Во сколько бой Конор – Порье

Конор и Порье уже проводили бой в сентябре 2014 года. Тогда Конор выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оба бойца провели в 2020-м по одному победному поединку. Конор не дрался с января – тогда он нокаутировал Серроне.

Победитель боя Конор – Порье станет чемпионом UFC в легком весе. Именно такие уведомления рассылает чат-бот UFC.

Сейчас этим титулом владеет Хабиб Нурмагомедов. Конор и Порье ему проигрывали.

Прогноз на бой Конор – Порье