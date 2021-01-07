Конор – Порье
UFC 257
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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Во сколько бой Конор – Порье

2 часа назад

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 257. Это главный поединок на турнире.

Примерное время начала – 24 января в 06:00 по московскому времени.

Конор и Порье уже проводили бой в сентябре 2014 года. Тогда Конор выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оба бойца провели в 2020-м по одному победному поединку. Конор не дрался с января – тогда он нокаутировал Серроне.

Победитель боя Конор – Порье станет чемпионом UFC в легком весе. Именно такие уведомления рассылает чат-бот UFC.

Сейчас этим титулом владеет Хабиб Нурмагомедов. Конор и Порье ему проигрывали.

Прогноз на бой Конор – Порье

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