Конор спас от закрытия зал в Ирландии. Теперь сам собирается туда на тренировки

Залом SBG Portarlington владеет ветеран Bellator Филип Малпетер. С Конором они знакомы с 2008 года, когда вместе пришли на занятия MMA. Сейчас Конор сразу позвонил Малпетеру и рассказал, что готов помочь деньгами прямо сейчас.

Потом Малпетер говорил: «Я почти плакал во время разговора. Не знал, что ему сказать. Я бесконечно ему благодарен. Он фактически спас наше маленькое сообщество. Слова не могут выразить то, что он для нас сделал».

Уже через два дня после первого сообщения Малпетер отписал, что зал не закрывается. 18 декабря аккаунт SBG Portarlington в инстаграме опубликовал видео, где бойцы из зала передают для Конора слова благодарности: «Спасибо, Конор. От всех нас».