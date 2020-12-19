Конор спас от закрытия зал в Ирландии. Теперь сам собирается туда на тренировки
Официальный аккаунт зала SBG Portarlington выпустил большое сообщение, где рассказал о предстоящем закрытии. Причина: «Пандемия коронавируса нанесла по всем нам огромный удар. Мы больше не можем держаться. Из-за увеличения арендной платы во время карантина мы просто не можем выдержать этот удар».
Залом SBG Portarlington владеет ветеран Bellator Филип Малпетер. С Конором они знакомы с 2008 года, когда вместе пришли на занятия MMA. Сейчас Конор сразу позвонил Малпетеру и рассказал, что готов помочь деньгами прямо сейчас.
Потом Малпетер говорил: «Я почти плакал во время разговора. Не знал, что ему сказать. Я бесконечно ему благодарен. Он фактически спас наше маленькое сообщество. Слова не могут выразить то, что он для нас сделал».
Уже через два дня после первого сообщения Малпетер отписал, что зал не закрывается. 18 декабря аккаунт SBG Portarlington в инстаграме опубликовал видео, где бойцы из зала передают для Конора слова благодарности: «Спасибо, Конор. От всех нас».
Этой истории уже несколько дней, но сейчас у нее появилось неожиданное завершение. Конор занимается подготовкой к бою с Дастином Порье в тренировочном лагере. Сразу после него он вернется в Ирландию и придет на занятия в SBG Portarlington.
Макгрегор репостнул видео к себе в аккаунт. Ответ: «Спасибо, ребята. Это видео много для меня значит. Поздравляю всех с наступающими праздниками. В 2021 году сам займусь тренировками в зале вместе с Филипом Малпетером. Не могу дождаться».
До этого Магрегор всегда смотрел бои Малпетера и поддерживал его в соцсетях. В дальнейшем Конор хочет записать своего сына в промоушен Gaelic Atlantic Martial Arts. Малпетер занимается его продвижением через любительские бои в MMA.