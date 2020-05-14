Хабиб и Конор не всегда враждовали. Раньше они обнимались и хвалили друга друга

Конор неожиданно написал в твиттере поддержку семье Хабиба после новостей о госпитализации его отца: «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Это человек, ответственный за большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы даже знаем. Настоящий гений! Было грустно услышать эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время».

Этот момент напомнил давнее: на самом деле Конор и Хабиб ругались не всегда. Когда-то все было по-другому.

Хабиб и Конор восхищались друг другом, но все изменила подстава от UFC

В сентябре 2014-го Хабиб и Конор запустили обмен твитами. Бренд Dethrone пиарил футболку, которую специально подготовили для нового боя Конора. В комментарии пришел Хабиб и сказал, что ему эта футболка тоже нужна. Тогда Конор сразу ответил, что Хабиб может за ней приехать – договорились даже о совместных тренировках. Конор назвал Хабиба своим мужчиной, а позже пересекся с ним уже на официальном турнире UFC.