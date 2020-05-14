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Хабиб и Конор не всегда враждовали. Раньше они обнимались и хвалили друга друга
Конор неожиданно написал в твиттере поддержку семье Хабиба после новостей о госпитализации его отца: «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Это человек, ответственный за большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы даже знаем. Настоящий гений! Было грустно услышать эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время».
Этот момент напомнил давнее: на самом деле Конор и Хабиб ругались не всегда. Когда-то все было по-другому.
Хабиб и Конор восхищались друг другом, но все изменила подстава от UFC
В сентябре 2014-го Хабиб и Конор запустили обмен твитами. Бренд Dethrone пиарил футболку, которую специально подготовили для нового боя Конора. В комментарии пришел Хабиб и сказал, что ему эта футболка тоже нужна. Тогда Конор сразу ответил, что Хабиб может за ней приехать – договорились даже о совместных тренировках. Конор назвал Хабиба своим мужчиной, а позже пересекся с ним уже на официальном турнире UFC.
На UFC 178 Конор дрался с Дастином Порье. Победил техническим нокаутом уже в первом раунде, а потом как раз сфотографировался с Хабибом. Тогда Хабиб охарактеризовал Конора опасным пацаном и отметил его классную победу. Оба на тот момент были далеко от ведущих строчек в рейтинге бойцов – для Конора это вообще оказался первый номерной турнир. До этого он выходил только в UFC Fight Night.
Daily Mail сохранил скриншот еще одного твита Конора из сентября 2014-го, который тот потом удалил. Макгрегор по-хорошему назвал Хабиба русским медведем. Во время того боя с Порье фотограф сфотографировал момент, когда Хабиб снимал Конора на телефон. Потом эти снимки попали в интернет – и уже на них так отреагировал Конор.
Тогда совместные радости Хабиба и Конора объяснялись еще и их выступлением в разных весовых категориях. В 2016-м Конор поднялся в легкий вес, где сразу получил титульный бой с Эдди Альваресом. С тем самым Альваресом, соперником которого изначально планировали именно Хабиба. Конор победил Альвареса, а потом пересекся с Хабибом в подтрибунке – и это уже была совсем не дружба: покричали и договорились побить друг друга.
Хабиб назвал Конора цыпленком – и понеслось
Именно 2016 год – официальный момент трэш-старта и перемены настроения в их отношениях. Команде Конора не понравился момент из реакций Хабиба. Еще до боя с Альваресом Конор дрался с Нейтом Диасом и проиграл из-за удушения. Хабиб тогда назвал его цыпленком, а потом объяснил: «Ну, знаете, Макгрегор, Макчикен, Макдональдс». Тогда Хабиб постоянно задевал Конора и добивался боя за пояс.
Их поединок состоялся, но только в 2018-м. На UFC 229 Конор вспомнил тот уважительный обмен твитами из 2014-го уже под другим углом: «Мальчик-фанат! Он купил мою футболку. Помни это, маленький фанат». Дальше Хабиб победил Конора, поучаствовал в массовой потасовке после боя и почти окончательно закрыл тему с их взаимным уважением. Трэш, оскорбления и наезды перекрыли все хорошее.
Потом уже остывшего Хабиба спросили о той ситуации с потасовкой, а он неожиданно оставил надежду на восстановление отношений в будущем: «Все может быть, почему нет. Мы не виделись после боя, да и зачем нам видеться. Если бы я смотрел со стороны, то я против этого. Но если бы спросили, сделал бы я так еще раз? Сделал бы».