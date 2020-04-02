Хабиб выступил в инстаграме о невозможности боя. И тут в эфир зашел Конор

Хабиб Нурмагомедов уже дважды анонсировал, что бой с Тони Фергюсоном невозможен из-за проблем со всеми перелетами. Теперь Хабиб снова вышел в прямой эфир в инстаграме, чтобы ответить фанатам. Сам он объяснил, что мотивация как раз в этом: объяснить людям, что лететь сейчас никуда нельзя (да и места проведения боя еще нет), надо сидеть дома и соблюдать изоляцию.

Вот почти все выступление Хабиба в инстаграме:

«Как ваши дела, ребята? Как там на карантине? Скажите честно: кто соблюдает, кто нарушает? Показывает у вас, сколько смотрят? А, показывает. Почти 70 тысяч. Представляю, столько людей сидят дома, делать нечего. Уже 73 тысячи. Как ваши дела вообще? Надеюсь, все хорошо, у близких все хорошо, все здоровы, живы. Маска где? Дома маску не ношу.