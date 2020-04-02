Хабиб выступил в инстаграме о невозможности боя. И тут в эфир зашел Конор
Хабиб Нурмагомедов уже дважды анонсировал, что бой с Тони Фергюсоном невозможен из-за проблем со всеми перелетами. Теперь Хабиб снова вышел в прямой эфир в инстаграме, чтобы ответить фанатам. Сам он объяснил, что мотивация как раз в этом: объяснить людям, что лететь сейчас никуда нельзя (да и места проведения боя еще нет), надо сидеть дома и соблюдать изоляцию.
Вот почти все выступление Хабиба в инстаграме:
«Как ваши дела, ребята? Как там на карантине? Скажите честно: кто соблюдает, кто нарушает? Показывает у вас, сколько смотрят? А, показывает. Почти 70 тысяч. Представляю, столько людей сидят дома, делать нечего. Уже 73 тысячи. Как ваши дела вообще? Надеюсь, все хорошо, у близких все хорошо, все здоровы, живы. Маска где? Дома маску не ношу.
Вот один задает вопрос, будет ли бой? Хороший вопрос, на который я не могу ответить, начиная уже где-то с 10 марта, наверное. Будет бой, где будет бой, вообще будет ли? Некоторые говорят, что мне надо улететь. У меня вопрос к ним: куда мне надо улететь? В Америку? Там нет турнира. Некоторые говорят, что я должен сесть на вопрос и улететь в Америку. Зачем?
Я уже сам устал от этого Хабиба. Куда не зайду – везде пишут: Хабиб это сказал, то сказал. Начиная с конца декабря месяца, я нахожусь в боевом режиме. Утром и вечером тренируюсь, готовлюсь физически и ментально. Улетел в Америку, провели там 40 дней со всей командой – пахали. Улетели в Абу-Даби, потом прилетели в Дагестан. Здесь дальше готовимся.
Я тоже хочу улететь и провести бой. Но куда мне улететь? Просто скажите мне. Кто-нибудь даст мне ответ, куда мне надо лететь? Может, у кого-то есть информация, где будет бой. Дайте информацию – локацию скиньте. Я-то дома сижу. Мы прилетели с Америки – у нас карантин. Нахожусь дома, тренируюсь, тренировки не останавливал.
По поводу Белоруссии – тоже слышал, как и вы. Не знаю, правда это или нет. Я-то в Белоруссию поеду, но Тони же не сможет туда прилететь. Его же не выпустят с Америки – там никого не впускают и не выпускают. Как и в России. Мой совет: сидите дома, не нарушайте карантин, потому что все ученые мира и врачи говорят, что надо сидеть дома. Все говорят – лучше дома».
Дальше Хабиб рассказывал, что надо беречь близких и можно выходить в магазин. В этот момент фанаты отвлеклись от Хабиба – к нему в трансляцию зашел Конор. Он попросил Хабиба включить совместный эфир. Когда на это ответили в комментариях (на тот момент эфир смотрели уже 100 тысяч человек), Хабиб отреагировал одним вопросом: «Кто зашел?». Еще через 30 секунд все закончилось.
«Почему я сделал эфир? Все говорят, что мне надо лететь. Куда? Просто скажите, все».