Эпопея Хабиба и Фергюсона – 5 попыток за 5 лет в 5 абзацах: сломанное ребро, кровь в легких и шутки про тирамису

Декабрь 2015-го. Первая попытка боя Хабиба и Фергюсона. Всего за несколько недель до боя Нурмагомедов сломал ребро. Вместо Хабиба соперником Фергюсона стал Эдсон Барбоза. Сам Хабиб в тот момент переживал за дальнейшую карьеру. «Хочу извиниться перед моими болельщиками, я сломал ребро и опять выбыл с боя, я очень хотел вернуться, я не уверен, вернусь ли я вообще когда-нибудь», – писал Хабиб. Все обошлось – вернулся.

Апрель 2016-го. Бой спокойно отложили до весны – тогда Хабиб окончательно восстановился. Когда до поединка с Фергюсоном оставалось 11 дней, случилась неожиданная проблема со стороны Тони. «Обычно я спокойно воспринимаю ушибы и синяки. Доктор сказал, что у меня жидкость или кровь в легком. Я восстановлюсь и обязательно вернусь», – объявил Фергюсон.

Март 2017-го. Неудачная весогонка Хабиба – экстренная госпитализация и срыв боя за два дня до официальной даты. Версия Ислама Махачева: «Мы полночи упрашивали Хабиба поехать в больницу. Он отказывался. Потом, когда уже приехали в госпиталь, не хотел ложиться под капельницу – было ясно, что в этом случае процентов на 80 бой отменят. Повторял: «Я буду драться, я буду драться». Но диагноз докторов был категоричным — никакого боя».