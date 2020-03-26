UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана

Пока вокруг переносятся соревнования, UFC всеми силами сохраняет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Сейчас известно, что он точно состоится 18 апреля в рамках UFC 249. Место еще не определено, но поединок точно пойдет без зрителей. Это максимальные жертвы, на которые идет UFC ради возможности проведения боя.

Все проблемы с организацией боя Хабиба и Фергюсона идут от коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт упирается до последнего, потому что поединок такого масштаба – главный бой во всем промоушене на ближайшие месяцы. ESPN считает, что дело не только в предполагаемых доходах, рекламе и других подобных вещах. На упорство UFC влияет Рамадан – он пройдет с 23 апреля по 22 мая 2020 года.

Рамадан – это месяц обязательного поста у мусульман. Хабиб Нурмагомедов соблюдает все правила, поэтому его единственное условие – отсутствие поединков в Рамадан: «Я знаю свое тело, знаю его состояние. Поэтому я не бьюсь во время Рамадана и сразу после него. Нужно минимум 45 дней для полного восстановления. Мы соревнуемся на высоком уровне и следим за этим».