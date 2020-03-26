Хабиб Нурмагомедов
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Тони Фергюсон
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#Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA #Тони Фергюсон

UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана

26 марта, 20:22
Александр Плеханов

Пока вокруг переносятся соревнования, UFC всеми силами сохраняет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Сейчас известно, что он точно состоится 18 апреля в рамках UFC 249. Место еще не определено, но поединок точно пойдет без зрителей. Это максимальные жертвы, на которые идет UFC ради возможности проведения боя.

Все проблемы с организацией боя Хабиба и Фергюсона идут от коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт упирается до последнего, потому что поединок такого масштаба – главный бой во всем промоушене на ближайшие месяцы. ESPN считает, что дело не только в предполагаемых доходах, рекламе и других подобных вещах. На упорство UFC влияет Рамадан – он пройдет с 23 апреля по 22 мая 2020 года.

Рамадан – это месяц обязательного поста у мусульман. Хабиб Нурмагомедов соблюдает все правила, поэтому его единственное условие – отсутствие поединков в Рамадан: «Я знаю свое тело, знаю его состояние. Поэтому я не бьюсь во время Рамадана и сразу после него. Нужно минимум 45 дней для полного восстановления. Мы соревнуемся на высоком уровне и следим за этим».

Основные тезисы из материала ESPN:

  • Хабиб никогда не дрался в Рамадан.
  • В 2013 году Хабиб провел бой ровно через 45 дней после Рамадана.
  • Хабиб попросил UFC, чтобы бой с Фергюсоном прошел до Рамадана.

В Рамадан Хабиб молился вместе с Рамзаном Кадыровым и даже подарил ему кроссовки – подобные события во время Рамадана происходят чаще, чем подготовка к боям. В UFC знают о позиции Хабиба. Вот и бывший боец UFC Майкл Биспинг открыто говорит, что после боя с Фергюсоном Хабиб не подерется с Конором как раз из-за Рамадана.

Хабиб все равно тренируется – иногда проходят даже ночные занятия. На своем ютуб-канале Хабиб рассказывал и показывал, как занимается в родном селе во время Рамадана: «Стараемся работать осторожно, целый день не пьем и не едим. Организм обезвоживается. Основной акцент делаем на грэпплинге, растяжке, качаемся. Стараемся, чтобы было меньше спаррингов».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Комментарии (1)
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Evgenel
29 марта, 13:29
Хабибушка, мы за тебя. Вломи хорошенько этому Томи
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