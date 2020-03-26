UFC не переносит бой Хабиба и Фергюсона из-за Рамадана
Пока вокруг переносятся соревнования, UFC всеми силами сохраняет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Сейчас известно, что он точно состоится 18 апреля в рамках UFC 249. Место еще не определено, но поединок точно пойдет без зрителей. Это максимальные жертвы, на которые идет UFC ради возможности проведения боя.
Все проблемы с организацией боя Хабиба и Фергюсона идут от коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт упирается до последнего, потому что поединок такого масштаба – главный бой во всем промоушене на ближайшие месяцы. ESPN считает, что дело не только в предполагаемых доходах, рекламе и других подобных вещах. На упорство UFC влияет Рамадан – он пройдет с 23 апреля по 22 мая 2020 года.
Рамадан – это месяц обязательного поста у мусульман. Хабиб Нурмагомедов соблюдает все правила, поэтому его единственное условие – отсутствие поединков в Рамадан: «Я знаю свое тело, знаю его состояние. Поэтому я не бьюсь во время Рамадана и сразу после него. Нужно минимум 45 дней для полного восстановления. Мы соревнуемся на высоком уровне и следим за этим».
Основные тезисы из материала ESPN:
- Хабиб никогда не дрался в Рамадан.
- В 2013 году Хабиб провел бой ровно через 45 дней после Рамадана.
- Хабиб попросил UFC, чтобы бой с Фергюсоном прошел до Рамадана.
В Рамадан Хабиб молился вместе с Рамзаном Кадыровым и даже подарил ему кроссовки – подобные события во время Рамадана происходят чаще, чем подготовка к боям. В UFC знают о позиции Хабиба. Вот и бывший боец UFC Майкл Биспинг открыто говорит, что после боя с Фергюсоном Хабиб не подерется с Конором как раз из-за Рамадана.
Хабиб все равно тренируется – иногда проходят даже ночные занятия. На своем ютуб-канале Хабиб рассказывал и показывал, как занимается в родном селе во время Рамадана: «Стараемся работать осторожно, целый день не пьем и не едим. Организм обезвоживается. Основной акцент делаем на грэпплинге, растяжке, качаемся. Стараемся, чтобы было меньше спаррингов».