Дуэль взглядов Хабиба и Тони – в одном ударе ногой по чемпионскому поясу
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон подерутся 19 апреля на UFC 249. Пока у них прошла только дуэль взглядов, но даже тут возник нерв. Хабиб и Фергюсон принесли на встречу чемпионские пояса UFC. Фергюсон положил свой пояс перед Хабибом и сказал: «Мой пояс против твоего». Потом между бойцами завязалась словесная перепалка.
В момент эмоционального напряжения Хабиб пнул пояс ногой. Фергюсон ответил поклоном и воздушным поцелуем.
Случились и серьезные словесные наезды. Хабиб назвал Фергюсона глупым и старым: «Мне только грустно, этот парень немного постарел. Ему 36 или 37 лет, когда я побью его, люди будут говорить: «О, да он сейчас старый». Фергюсон в ответ много матерился. Он рассказал, что Хабиб бил только школьников и никогда не участвовал в серьезных уличных драках.
Хабиб быстро остыл – в инстаграме он вообще шутил над президентом UFC. «Скажи мне свое местоположение, Дэйна Уайт, иначе я разобью твою машину», – писал Хабиб.
Потом – новый пост: «Его машина в порядке. Если вы не знали, теперь знайте».