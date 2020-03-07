UFC
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Тони Фергюсон
Поделиться:
Комментарии:
0
#UFC #Хабиб Нурмагомедов #MMA #Тони Фергюсон

Дуэль взглядов Хабиба и Тони – в одном ударе ногой по чемпионскому поясу

07 марта, 10:50

твиттер MMA Fighting

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон подерутся 19 апреля на UFC 249. Пока у них прошла только дуэль взглядов, но даже тут возник нерв. Хабиб и Фергюсон принесли на встречу чемпионские пояса UFC. Фергюсон положил свой пояс перед Хабибом и сказал: «Мой пояс против твоего». Потом между бойцами завязалась словесная перепалка.

В момент эмоционального напряжения Хабиб пнул пояс ногой. Фергюсон ответил поклоном и воздушным поцелуем.

Случились и серьезные словесные наезды. Хабиб назвал Фергюсона глупым и старым: «Мне только грустно, этот парень немного постарел. Ему 36 или 37 лет, когда я побью его, люди будут говорить: «О, да он сейчас старый». Фергюсон в ответ много матерился. Он рассказал, что Хабиб бил только школьников и никогда не участвовал в серьезных уличных драках.

Хабиб быстро остыл – в инстаграме он вообще шутил над президентом UFC. «Скажи мне свое местоположение, Дэйна Уайт, иначе я разобью твою машину», – писал Хабиб.

Потом – новый пост: «Его машина в порядке. Если вы не знали, теперь знайте».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше о поединке Тони и Хабиба
Что уже известно о бое Хабиба и Фергюсона
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#UFC
#Хабиб Нурмагомедов
#MMA
#Тони Фергюсон