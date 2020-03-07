Дуэль взглядов Хабиба и Тони – в одном ударе ногой по чемпионскому поясу

Случились и серьезные словесные наезды. Хабиб назвал Фергюсона глупым и старым: «Мне только грустно, этот парень немного постарел. Ему 36 или 37 лет, когда я побью его, люди будут говорить: «О, да он сейчас старый». Фергюсон в ответ много матерился. Он рассказал, что Хабиб бил только школьников и никогда не участвовал в серьезных уличных драках.

Хабиб быстро остыл – в инстаграме он вообще шутил над президентом UFC. «Скажи мне свое местоположение, Дэйна Уайт, иначе я разобью твою машину», – писал Хабиб.