Что уже известно о бое Хабиба и Фергюсона
Кто сказал, что бой состоится?
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном 18 апреля в Бруклине в рамках PPV-турнира.
Это подтверждено?
Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз уже выложил подписанный контракт. Он сообщил о той же дате и подтвердил место. «Орел приземлится в Бруклине еще один раз», – написал Абдель-Азиз.
При этом пока нет информации о подписании контракта Фергюсоном. По данным EPSN, подписи второго бойца на нем пока нет.
Почему не в Лас-Вегасе?
Хабиб отказался. «Я сказал, что если Вегас официально принесет извинения, что они меня неправильно оштрафовали за тот инцидент 6 октября 2018 года, то я буду там драться», – он озвучил такие условия в начале ноября.
Позже все было решено окончательно: «В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле».
Кто фаворит?
У букмекеров фаворит – Хабиб.
Кстати, букмекеры еще в сентябре прикидывали шансы Хабиба и Фергюсона перед возможным боем. На победу Хабиба был коэффициент 1,33, Фергюсона – 3,5.
Что думает об этом бое Дастин Порье?
Предыдущий соперник Хабиба оценил вероятность победы российского бойца.
«Хабиб побьет Фергюсона в восьми боях из десяти», – мнение американца.
Какие у них взаимоотношения?
Бои отменяли по разным причинам четыре раза. Весной 2017-го Хабиб попал в больницу, поэтому запланированный бой не состоялся – боец снялся из-за тяжелой весогонки. «Я тут узнал, что пару недель назад на съемках UFC Embedded он ел тирамису. Это неуважение и непрофессионализм», – возмутился Фергюсон. С тех пор периодически этим он троллит Хабиба в соцсетях.
Да и не только этим.
«Хабиб, когда ты будешь драться со мной, болван? Или будешь бегать от меня, как тогда на UFC 209? Трус».
«По мне попадают по одной причине – я хочу, чтобы люди тратили силы. Но Хабиб, эта сучка, даже не коснется меня. Ни разу».
Абдель-Азизу: «Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как твой бумажный чемпион Хабиб».
«Я был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Хабиба. Они знали, что получат в том поединке. Так его менеджер придумал гениальное решение – отвезти его в больницу. Полное дерьмо. Они уберегли себя от избиения».
«Вы с командой хорошо занимаетесь работой ног – бегаете от того, кто готов надрать вам задницу».
«Если бы я бился с Хабибом, я бы побил его как в самбо. Перевел бы его на землю броском – это моя база».
«Подождите, это не вторник!? Который сейчас час!? Это время тирамису на день раньше!»
«У нас были стычки с командой Хабиба. В отеле, когда я только зарегистрировался, они встали вокруг меня. Это просто кучка хулиганов. Конфликты сделали меня голодным по бою с Хабибом. Пусть ест гамбургеры и все остальное, наслаждайся этим, тупица. Только не толстей, нам нужно подраться в декабре».
«Давай драться! Хабиби – тип парня, которому нужен тирамису в четверг».
И опять:
«Я говорил это раньше и скажу это снова. Время для тирамису».
Сам Нурмагомедов говорил, что тирамису не ел, но Тони не остановить. Ближе к бою об этом еще не раз скажут.