Что уже известно о бое Хабиба и Фергюсона

При этом пока нет информации о подписании контракта Фергюсоном. По данным EPSN, подписи второго бойца на нем пока нет.

Почему не в Лас-Вегасе?

Хабиб отказался. «Я сказал, что если Вегас официально принесет извинения, что они меня неправильно оштрафовали за тот инцидент 6 октября 2018 года, то я буду там драться», – он озвучил такие условия в начале ноября.

Позже все было решено окончательно: «В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле».

Кто фаворит?

У букмекеров фаворит – Хабиб.