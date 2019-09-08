С кем еще подерется Хабиб? Вот главные варианты

Тони Фергюсон: вероятно, но ждем подвоха

Хабиб и Тони постоянно думают о поединке. Они готовились к нему уже четыре раза, но постоянно что-то шло не так. Сейчас все максимально просто: боя с Фергюсоном желает сам Хабиб, глава UFC и все вокруг. По победной серии в UFC Хабиб и Тони прямо сейчас равны – по 12. Тони Фергюсон – очередной и последний реальный претендент на титул в легком весе.

Все располагает к этой встрече, особенно их громкие имена. В списке Тони пока выше Конора. «Следующим будет Тони. Если же что-то сорвется, пойдет не так или он сам не захочет, то почему бы и не Конор? В таком бое мы видим смысл, желает этого и сам Конор. Думаю, всем фанатам это было бы интересно», – сказал Дэйна Уайт. Главное, чтобы у Фергюсона или Нурмагомедова опять чего-нибудь не произошло.

Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все