С кем еще подерется Хабиб? Вот главные варианты
Тони Фергюсон: вероятно, но ждем подвоха
Хабиб и Тони постоянно думают о поединке. Они готовились к нему уже четыре раза, но постоянно что-то шло не так. Сейчас все максимально просто: боя с Фергюсоном желает сам Хабиб, глава UFC и все вокруг. По победной серии в UFC Хабиб и Тони прямо сейчас равны – по 12. Тони Фергюсон – очередной и последний реальный претендент на титул в легком весе.
Все располагает к этой встрече, особенно их громкие имена. В списке Тони пока выше Конора. «Следующим будет Тони. Если же что-то сорвется, пойдет не так или он сам не захочет, то почему бы и не Конор? В таком бое мы видим смысл, желает этого и сам Конор. Думаю, всем фанатам это было бы интересно», – сказал Дэйна Уайт. Главное, чтобы у Фергюсона или Нурмагомедова опять чего-нибудь не произошло.
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Конор Макгрегор: нет взаимного желания, но вывеска – огонь
Этого боя точно хочет сам Конор. «Бронируйте реванш в Москве», – написал Макгрегор в твиттере. С ним все не так просто: UFC не против, Макгрегор вообще сильно за, но ничего подобного не хочет сам Хабиб. Сам Нурмагомедов согласен драться с Конором, если тот вернется и выдаст длительную серию побед. Ему нужен поединок с победителем.
Предыдущий бой Макгрегора и Нурмагомедова закончился скандалом, где все повели себя плохо. Бой с Порье – история о максимальном уважении друг к другу. Это еще один важный показатель того, что Хабиб не хочет никакого реванша с Конором. Вот и его слова, которые характеризуют все дальнейшее направление карьеры Хабиба: «ММА – это не про трэшток».
Жорж Сент-Пьер: сложно организовать, но хотят сами бойцы
Важная история связана с количеством оставшихся боев в карьере Хабиба Нурмагомедова. Его отец Абдулманап еще перед боем с Порье говорил, что Хабиб перестанет драться через три боя. Нурмагомедов задушил Порье, сохранил карьерную серию из 28 побед при отсутствии поражений, а теперь выбирает соперников. Получается, что осталось всего два поединка.
Вот слова Абдулманапа Нурмагомедова из интервью Octagon TV: «Хабиб проведет три боя. Если бы остался Жорж Сент-Пьер, то я планировал четыре. А так – три. Раз он решил таким образом, значит, мы согласны с ним». Жорж Сент-Пьер завершил карьеру и находится в другой весовой категории, но именно для него могут оставить место в расписании перед уходом самого Хабиба.
Сент-Пьер рассказывал в подкасте Чейла Соннена, что вместе с менеджерами много работал над возможной организацией этого боя. Он выиграл чемпионство UFC в двух весовых категориях, очень хотел в третьей, но против оказалась сама организация. Именно UFC сам Сент-Пьер винит в том, что бой все еще не состоялся.
Хабиб считает, что бой можно провести в Монреале или в Москве. Обещает, что арена заполнится на сто процентов, но говорит и другие важные слова: «Если мы захотим, то сможем организовать этот бой. Можем делать все, что хотим». Дэйна Уайт и его организация им точно не помешают, даже если попытаются. Но это точно будет не следующий в очереди поединок Хабиба.
Дави Рамос: много говорил, но проиграл самый важный бой
«Один из основных и лучших способов победить Хабиба – хорошо прокачивать джиу-джитсу», – рассказывал экс-боец UFC Кенни Флориан. В легкой категории неожиданно нашелся подходящий по стилю боец, который тоже мечтал о битве с Хабибом. Многократный чемпион по джиу-джитсу Дави Рамос был возможным соперником на какой-нибудь из ближайших боев. Особенно в случае проблем у Тони или Конора.
«Благодаря своему боевому стилю Хабиб обладает огромным преимуществом над 80 или 90 процентами топ-15, за исключением своего друга Махачева. Тот имеет такой же боевой стиль. Я действительно думаю, что он будет держать пояс, пока я не доберусь туда и не побьюсь с ним», – рассказывал Дави Рамос.
В UFC к нему прислушались, поставив на бой против Махачева. Победа над бойцом, который проиграл всего один бой в карьере, открывала дорогу если не к титульному поединку, то хотя бы к более серьезному сопернику. Там было бы не так далеко и до Хабиба. Ислам Махачев выиграл единогласным решением судей. Дави Рамоса из списка претендентов вычеркиваем окончательно.