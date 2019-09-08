Порье называл этот бой «историей всей своей жизни» – и заплакал перед камерами, проиграв

В классическом флеш-интервью сразу после боя и объявления победителя Порье выступал вторым. Но за те пару минут, что говорил Хабиб, он не совладал с первым эмоциями и во время речи все-таки расплакался, прикрываясь полотенцем.

«Я очень расстроен. Настраивался на другой результат. Хабиб – великолепный боец. Я горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорта. Теперь еду домой, чтобы побыть с семьей. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все обдумать».

Этот бой – апогей карьеры Порье. Он бьется на профессиональном уровне десять лет, с 2011-го – в UFC. В апреле Порье победил Макса Холлуэя и завоевал титул временного чемпиона. Временного, потому что победитель этой пары должен был затем сразиться с главным человеком индустрии. Человеком, который до этого никогда не проигрывал и провел самый популярный бой в истории смешанных единоборств, сдвинув уровень развития UFC и сделав себя мировой звездой.

В интервью во время подготовки к бою Порье много говорил про космический статус Хабиба.

«Это история всей моей жизни. Знаете, если я побью Хабиба, то люди скажут, что это Нурмагомедов был плох, а не я был хорош. Хабиб побеждает всех в односторонних боях. Он душит парней, он делает все, что хочет с ними. И никто ничего не может с ним сделать. Поэтому он непобедим».

«Я могу выйти и сделать что-то особенное и великое: стать первым, кто победит Хабиба. Я не позволю этой цели ускользнуть. Я выйду и сделаю то, чего никогда не было. Я покажу миру, что этот парень тоже испытывает боль, истекает кровью и ошибается».

«Это битва за мою карьеру и историю смешанных единоборств».

Кроме карьерного интереса у Порье был огромный личный. Он неоднократно говорил и показывал, что обязан биться ради семьи. Даже выходя на сам бой, он не просто сконцентировался на мыслях, а подошел к жене на трибуне.

Вот один из постов Порье в инстаграме. Он обещает дочери, что победит: «Я принесу чемпионский пояс домой для тебя, малышка».