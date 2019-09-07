Первый канал не показал бой Барбозы и Фелдера. Они дрались перед Хабибом

Начиная с 21:00, Первый канал исправно показывал каждый бой основной сетки UFC 242. Диего Феррейра победил Майрбека Тайсумова, Кертис Блэйдс – Шамиля Абдурахимова. Ислам Махачев вынес Дави Рамоса. Эти бои мы видели, а дальше произошло что-то странное. В трансляции на официальном сайте Первого канала показали выход Эдсона Барбозы и Пола Фелдера, а потом переключились на студию. Там не было ни слова об этом поединке.

Первый канал рассказывал про Дастина Порье, показывал Жеку Савина и самого Хабиба, транслировал виды города. Барбоза и Фелдер в этот момент встречались в одном из главных поединков вечера. Сообщаем: раздельным решением судей победил Фелдер. Четыре года назад он Барбозе проиграл.