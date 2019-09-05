Ждем UFC 242 не только из-за Хабиба. Там подерется его друг и дебютирует чемпионка Fight Nights

Джоджуа после него не дралась полтора года, зато подписала контракт с UFC. Она готовится к боям в Чеченской Республике в клубе «Ахмат». Сейчас Джоджуа имеет серию из пяти побед подряд, у Морас – серия из трех поражений. Интересно, что Джоджуа перед переходом в UFC хотела провести еще пару боев в Fight Nights, но просто не нашла соперников.

В другом женском поединке все тоже необычно. Джоан Калдервуд проиграла в UFC уже пять боев, но и выиграла она столько же. Андреа Ли – однозначный фаворит хотя бы из-за статистики. Сейчас у нее серия из семи побед подряд. Вот только на нее оказывается намного больше давления, потому что Ли хочет титульный бой и семейное счастье.

В августе прошлого года на Ли напал ее бывший муж – его позже обвинили в домашнем насилии. Ли справилась и продолжает жить: «Я не просто борюсь за титул и за эту возможность. Я борюсь за себя, я борюсь за свою дочь, я борюсь, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому для меня важен каждый бой. Сейчас я думаю, что мне нужны эти деньги, чтобы я могла жить.

Мне нравится драться, я люблю драться, и это то, чем я хочу заниматься. Даже если бы у меня был миллион долларов, я все равно хотела бы бороться, потому что это то, что я люблю. Прямо сейчас я не в этой точке. У меня нет миллиона долларов. Я борюсь за жизнь. Я борюсь, чтобы обеспечить свою жизнь дома».