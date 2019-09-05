Ждем UFC 242 не только из-за Хабиба. Там подерется его друг и дебютирует чемпионка Fight Nights
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье сразятся на UFC 242 за чемпионский титул в легком весе. Их бой начнется примерно в 23:00 по московскому времени. Сам турнир стартует в 19:00 по Москве – там запланированы несколько предварительных боев и еще четыре боя в основной сетке.
Друг Хабиба и парень с большой мечтой
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов с детства вместе тренируются. К UFC 242 они тоже готовились рядом. Махачев – яркий и прогрессирующий боец, который тоже выступает в легковесной категории. Хабиб считает, что именно Махачеву в будущем достанется пояс чемпиона в легком весе. Но для этого надо прогрессировать и побеждать красиво.
За всю карьеру 27-летний Ислам Махачев проиграл только однажды, но было это именно в промоушене UFC. В октябре 2015 года Махачев уступил бразильцу Адриану Мартинсу. С того времени он выдал пять побед подряд, сохранил приличную статистику в UFC (6:1) и попал в 15 лучших бойцов рейтинга. Только со статусными соперниками Махачева больше никто не ставил.
Дави Рамос – соперник не из топовых, но приличное достижение есть и у него. Рамос никогда в своей жизни не проигрывал нокаутом. Зато сам любит побеждать соперников досрочно. Его основной скилл – удушающие приемы и захваты. Для Рамоса бой с Махачевым будет особенным. В инстаграме он опубликовал мотивирующее выступление о поездке в Эмираты.
Исторический дебют чемпионки Fight Nights
Впервые в истории женские поединки в UFC пройдут в ОАЭ. Интересно и то, что их будет сразу два. Поединок Сары Морас и Лианы Джоджуа – принципиально необходимый бой для каждой из девушек. Морас близка к разрыву контракта с UFC из-за неудачных выступлений. Джоджуа – непредсказуемая и мощная соперница, но в промоушене она только дебютирует.
В 2018 году грузинка Лиана Джоджуа выиграла чемпионство в российском промоушене Fight Nights. Она победила россиянку Марину Мохнаткину в длительном бою, который продлился почти 30 минут. Потом Джоджуа сказала, что опыта от этого поединка ей хватит еще на два года вперед. Сам бой можно представлять хорошей рекламой женских соревнований.
Вот полная раскладка:
Главные бои
- Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье (легкий вес)
- Эдсон Барбоза – Пол Фелдер (легкий вес)
- Ислам Махачев – Дави Рамос (легкий вес)
- Кертис Блэйдс – Шамиль Абдурахимов (тяжелый вес)
- Майрбек Тайсумов – Карлос Диего Феррейра (легкий вес)
Предварительные бои (стартуют раньше)
- Джоан Колдервуд – Андреа Ли (полулегкий вес, женщины)
- Зубайра Тухугов – Лерон Мерфи (полулегкий вес)
- Лиана Джоджуа – Сара Морас (легчайший вес, женщины)
- Оттман Азаитар – Теему Пакален (легкий вес)
Ранние предварительные бои (еще раньше)
- Белал Мухаммад – Такаши Сато (полусредний вес)
- Нордин Талеб – Муслим Салихов (полусредний вес)
- Омари Ахмедов – Зак Каммингс (средний вес)
- Дон Мэдж – Фарес Зиам (легкий вес)
«Эта фотография из 2011 года сделана во время моей первой поездки в Абу-Даби. Уже тогда я с футболкой UFC мечтал о том, чтобы когда-нибудь там сражаться! Я работал усердно, неутомимо, посвящал себя многим вещам и изо всех сил пытался, чтобы это произошло. Мне никто не целовал руки.
Иногда мы не понимаем конечной цели, потому что находимся в ситуации зависимости от других или собственной неполноценности. Я всегда молчал и использовал преимущества всего, что мне было предоставлено! Сегодня я просто должен поблагодарить многих людей. Эта мечта осуществится и я буду готов выйти победителем! Слава богу», – написал Рамос.
В дальнейших планах Махачев мечтает о бое с Тони Фергюсоном: «В моей весовой категории было бы интересно подраться с Тони Фергюсоном. Вижу, что он очень хороший боец, но и вижу много его ошибок. И все видят, что он много ошибается в бою. Мне кажется, я смогу использовать его слабые стороны». Победить крепкого Рамоса перед этим все равно нужно.
Джоджуа после него не дралась полтора года, зато подписала контракт с UFC. Она готовится к боям в Чеченской Республике в клубе «Ахмат». Сейчас Джоджуа имеет серию из пяти побед подряд, у Морас – серия из трех поражений. Интересно, что Джоджуа перед переходом в UFC хотела провести еще пару боев в Fight Nights, но просто не нашла соперников.
В другом женском поединке все тоже необычно. Джоан Калдервуд проиграла в UFC уже пять боев, но и выиграла она столько же. Андреа Ли – однозначный фаворит хотя бы из-за статистики. Сейчас у нее серия из семи побед подряд. Вот только на нее оказывается намного больше давления, потому что Ли хочет титульный бой и семейное счастье.
В августе прошлого года на Ли напал ее бывший муж – его позже обвинили в домашнем насилии. Ли справилась и продолжает жить: «Я не просто борюсь за титул и за эту возможность. Я борюсь за себя, я борюсь за свою дочь, я борюсь, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому для меня важен каждый бой. Сейчас я думаю, что мне нужны эти деньги, чтобы я могла жить.
Мне нравится драться, я люблю драться, и это то, чем я хочу заниматься. Даже если бы у меня был миллион долларов, я все равно хотела бы бороться, потому что это то, что я люблю. Прямо сейчас я не в этой точке. У меня нет миллиона долларов. Я борюсь за жизнь. Я борюсь, чтобы обеспечить свою жизнь дома».
Что ждать в остальных боях?
Барбоза и Фелдер уже встречались в 2015-м. Тогда выиграл Барбоза, сейчас его тоже называют фаворитом (хотя пара все равно непредсказуемая). Для каждого из бойцов победа – возможный выход на бой с Хабибом. Оба уже несколько лет регулярно побеждают и прессингуют главных топов мирового рейтинга.
«Я уже не молод, и если выиграю у Блэйдса, попаду в топ-5 дивизиона, а там уже можно просить бой за титул», – сказал Шамиль Абдурахимов. Только его американский соперник все равно фаворит. За всю карьеру Блэйдс проигрывал один раз, он выше в рейтинге и многим даст фору по уверенности в себе.
Российский боец Тайсумов – фаворит поединка с бразильцем Феррейрой. Тот проиграл за карьеру всего два раза, но оба боя были самыми важными в карьере. Одно из поражений было как раз от Дастина Порье. Тайсумов – нокаутер, поэтому от него ждут красивого завершения боя уже в первые минуты.
Тухугов пропустил три года из-за дисквалификации. Два получил за проваленный допинг тест, еще один дали за участие в потасовке после боя Конора и Хабиба. Лерон Мерфи дебютирует в UFC, но из-за опыта Тухугова все равно не считается фаворитом. В UFC у Тухугова серия из трех побед и одного поражения. Да, это тоже друг Нурмагомедова.
Оттман Азаитар не проиграл ни одного боя в карьере, но все они были против соперников низкого уровня. Его новый противник не дрался два года и такой серии не имеет, но именно по боям в UFC просто опытнее. Кажется, это самый непредсказуемый бой вечера, где не выделяют никакого фаворита.
Одной строкой по раннему разогреву:
- Классный ударник Белал Мухаммад против мощного нокаутера Такаси Сато (10 из 15 побед нокаутом).
- 35-летний Салихов против 38-летнего Талиба. В этом бою будет много тактики и сильных ударов в стойке.
- Зак Каммигс и Омари Ахмедов по разу проигрывали бойцу Гунару Нельссону – это их схожая черта. Друг перед другом по силе они не выделяются.
- Фарес Зиам – один из немногих французов в UFC. Дон Мэдж – единственный боец из ЮАР.