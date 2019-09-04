UFC возвращается в ОАЭ. Причины – зрительский интерес, Хабиб и даже политика

«У нас долгосрочные планы на рынок Абу-Даби: предыдущие турниры, организованные здесь, прошли очень успешно. Болельщики уже давно просили о возвращении промоушена в ОАЭ, и в ближайшие пять лет эмират примет ряд зрелищных титульных боев. Я очень рад нашему партнерству и уверен, что оно будет иметь большое значение для развития как ММА в целом, так и UFC в регионе», – отметил президент UFC Дэйна Уайт.

Еще UFC и Abu Dhabi Media подписали соглашение, по которому компания получила эксклюзивные мультимедийные права на весь контент, связанный с UFC, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В ОАЭ уже дважды проводились бои.

• В 2010 году в рамках турнира UFC 112 Андерсон Силва должен был драться с Витором Белфортом, но тот повредил плечо. Силва в итоге победил Демиана Майю и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Белфорта, кстати, он побил через год.

Бонусы бойцам составили по $75 тысяч.

• Через четыре года там же прошел турнир UFC Fight Night. Бонусы составили $50 тысяч, были концерты звезды, но зрителей пришло меньше, чем в прошлый раз, и выручка от билетов получилась ниже ($1,8 млн против $3 млн в 2010-м). В титульном бою Рой Нельсон победил Антонио Ногейру.

Оба мероприятия проходили в партнерстве с Flash Entertainment – арабской компанией, которая выкупила 10% UFC за 200 млн долларов. Оно закончилось в 2018 году.