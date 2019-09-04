Хабиб Нурмагомедов
UFC
Дастин Порье
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#Хабиб Нурмагомедов #UFC #Дастин Порье

UFC возвращается в ОАЭ. Причины – зрительский интерес, Хабиб и даже политика

04 сентября 2019, 14:53
Михаил Морозов

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье проведут бой 7 сентября в Абу-Даби – столице ОАЭ. Он состоится в комплексе du Arena на острове Яс.

В апреле 2019-го было объявлено о подписании пятилетнего соглашения между UFC и Управлением по туризму и культуре Абу-Даби. Бой в легком весе за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Порье – хедлайнер мероприятия, в дальнейшем здесь пройдут другие титульные бои.

www.imago-images.de / Global Look Press

«У нас долгосрочные планы на рынок Абу-Даби: предыдущие турниры, организованные здесь, прошли очень успешно. Болельщики уже давно просили о возвращении промоушена в ОАЭ, и в ближайшие пять лет эмират примет ряд зрелищных титульных боев. Я очень рад нашему партнерству и уверен, что оно будет иметь большое значение для развития как ММА в целом, так и UFC в регионе», – отметил президент UFC Дэйна Уайт.

Еще UFC и Abu Dhabi Media подписали соглашение, по которому компания получила эксклюзивные мультимедийные права на весь контент, связанный с UFC, в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В ОАЭ уже дважды проводились бои.

• В 2010 году в рамках турнира UFC 112 Андерсон Силва должен был драться с Витором Белфортом, но тот повредил плечо. Силва в итоге победил Демиана Майю и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Белфорта, кстати, он побил через год.

Бонусы бойцам составили по $75 тысяч.

• Через четыре года там же прошел турнир UFC Fight Night. Бонусы составили $50 тысяч, были концерты звезды, но зрителей пришло меньше, чем в прошлый раз, и выручка от билетов получилась ниже ($1,8 млн против $3 млн в 2010-м). В титульном бою Рой Нельсон победил Антонио Ногейру.

Оба мероприятия проходили в партнерстве с Flash Entertainment – арабской компанией, которая выкупила 10% UFC за 200 млн долларов. Оно закончилось в 2018 году.

Особенности турнира UFC 242 в 2019-м помимо боя Хабиба и Порье:

• 18 тысяч билетов (если на рубли – стоимостью от 4500 до 141 тысячи рублей) разошлись за два дня.

• С концертами выступит группа Red Hot Chili Peppers.

• Другие развлечения до турнира – открытые тренировки, церемония взвешивания, пресс-конференции.

• ОАЭ – мусульманская страна, но на ивенте пройдут два женских боя. Плюс будут октагон-герлз.

• В шортах проходить тоже можно. 

Причины, по которым Абу-Даби нужен этот турнир, понятны – приток туристов и причастность к событию мирового масштаба. Здесь уже проводились футбольный клубный ЧМ, этапы Гран-при Формулы-1, а также соревнование по аэробатике Red Bull Air Race. Также сейчас важна фигура Хабиба как чемпиона, исповедующего ислам. Плюс удобство – отсутствие необходимости делать визу для въезда в Абу-Даби.

Но помимо всех объяснимых причин, по мнению The Guardian, есть еще одна – это политическое решение и прокачка имиджа страны в мире. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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