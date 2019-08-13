Чемпион UFC Генри Техудо вызвал в октагон Валентину Шевченко. Это будет первый межгендерный бой в истории
UFC – одна из тех категорий, где есть четкие правила о разделении на мужскую и женскую лигу, но одновременно там принято правила не соблюдать.
Этим хочет воспользоваться чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо: вчера он официально вызвал чемпионку в наилегчайшем весе Валентину Шевченко на бой, а уже сегодня она ответила. И согласилась.
Вот что ответила Шевченко: «Ни за что не отказалась бы от такого боя, я никого не боюсь. Я уже сказала, что готова к любому сопернику в октагоне. Когда я увидела его видео, неплохо посмеялась. Нужно быть аккуратнее с желаниями. Он охотится за золотом, но я могу лишить его всего, что у него есть».
Почему Сехудо вызвал именно Шевченко?
С одной стороны, их бой достаточно логичен: и Сехудо, и Шевченко выступают в одних весовых категориях (легчайшая и наилегчайшая), а их рост примерно совпадает.
С другой – многие болельщики уже осудили Генри за то, что он выбрал себе соперницу из низкой весовой категории (56,7), в то время как в легчайшем весе (61,2), где у мужчин выиграл Сехудо, у женщин другая чемпионка – Аманда Нунис.
На самом деле, это не совсем так: Сехудо вызвал и Нунис тоже. «Я готов драться с кем угодно в весе от 45 до 67 килограмм. И знаете что? Если Аманда Нунис тоже хочет этого, то я готов», – заявлял он месяц назад. Но Нунис не ответила, и Сехудо переключился на Шевченко.
Так что, бой в итоге состоится?
Никто точно не знает. Крупных прецедентов межгендерных боев в истории пока не было, и есть предположения, что такой бой отменят атлетические комиссии того штата, где будет запланирован поединок.
Одно мы знаем (почти) наверняка: на октябрьском ивенте UFC в Мельбурне Шевченко и Сехудо драться не будут. Об этом уже заявили власти штата: «Меня заверили, что у промоутеров и владельцев UFC нет никакого желания проводить межгендерный бой в Мельбурне».