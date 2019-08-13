Чемпион UFC Генри Техудо вызвал в октагон Валентину Шевченко. Это будет первый межгендерный бой в истории

Почему Сехудо вызвал именно Шевченко?

С одной стороны, их бой достаточно логичен: и Сехудо, и Шевченко выступают в одних весовых категориях (легчайшая и наилегчайшая), а их рост примерно совпадает.

С другой – многие болельщики уже осудили Генри за то, что он выбрал себе соперницу из низкой весовой категории (56,7), в то время как в легчайшем весе (61,2), где у мужчин выиграл Сехудо, у женщин другая чемпионка – Аманда Нунис.

На самом деле, это не совсем так: Сехудо вызвал и Нунис тоже. «Я готов драться с кем угодно в весе от 45 до 67 килограмм. И знаете что? Если Аманда Нунис тоже хочет этого, то я готов», – заявлял он месяц назад. Но Нунис не ответила, и Сехудо переключился на Шевченко.