Раскрошенный нос и окровавленный октагон – нормально для смешанных единоборств. Но тут все совсем дико
Во время UFC Уругвай одним из главных боев вечера оказалась встреча Висенте Люке и Майка Перри. По ее итогам оба получили бонусом по 50 тысяч долларов за лучшую драку. Висенте Люке победил раздельным решением судей, но почти сразу о нем забыли. Майк Перри и его сломанный нос сейчас мелькает вообще везде.
Дэйна Уайт (да, тот самый спаситель UFC) уже закинул в твиттер его фотографию сразу после боя. Слишком впечатлительным людям такое лучше не показывать. Похожая история случилась и в другом бою, где Раулину Пайве даже наложили несколько швов – у него просто не просматривалась бровь. Травма Перри все равно выглядит хуже.
По телу Перри стекала кровь. Он даже запачкал октагон, но все равно достоял до последних секунд. Из-за героизма Перри фанаты требовали у судей, чтобы те отдали ему победу. Теперь попробуйте узнать в этом бойце человека на другой фотографии. Если он и проигрывал, то еще никогда не доходил до подобного состояния.
«План был примерно таким, что я и показал. Важно было не получить таких сильных ударов, какие наносил я. Перри – крутой парень. Это моя первая победа в решающем бою на UFC. И это не могло быть легко против такого сложного соперника, как Перри», – рассказывал Висенте Люке сразу после боя.
Впечатлился и Дастин Порье: «Один из худших сломанных носов, которые я видел. Живое насилие».
Сам Перри всегда не сильно беспокоился за собственное здоровье. Перед дебютом в UFC он получил свежее рассечение, но обманул врачей. Просто Перри слишком хотел драться. Еще он полгода отсидел в тюрьме из-за воровства. В молодости Перри хотел быть похожим на героя из GTA, но все это давно в прошлом.