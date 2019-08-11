Раскрошенный нос и окровавленный октагон – нормально для смешанных единоборств. Но тут все совсем дико

Во время UFC Уругвай одним из главных боев вечера оказалась встреча Висенте Люке и Майка Перри. По ее итогам оба получили бонусом по 50 тысяч долларов за лучшую драку. Висенте Люке победил раздельным решением судей, но почти сразу о нем забыли. Майк Перри и его сломанный нос сейчас мелькает вообще везде.

Дэйна Уайт (да, тот самый спаситель UFC) уже закинул в твиттер его фотографию сразу после боя. Слишком впечатлительным людям такое лучше не показывать. Похожая история случилась и в другом бою, где Раулину Пайве даже наложили несколько швов – у него просто не просматривалась бровь. Травма Перри все равно выглядит хуже.