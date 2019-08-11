Майк Перри
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#Майк Перри #UFC #MMA #Висенте Люке

Раскрошенный нос и окровавленный октагон – нормально для смешанных единоборств. Но тут все совсем дико

11 августа 2019, 16:40
Александр Плеханов

Во время UFC Уругвай одним из главных боев вечера оказалась встреча Висенте Люке и Майка Перри. По ее итогам оба получили бонусом по 50 тысяч долларов за лучшую драку. Висенте Люке победил раздельным решением судей, но почти сразу о нем забыли. Майк Перри и его сломанный нос сейчас мелькает вообще везде.

Дэйна Уайт (да, тот самый спаситель UFC) уже закинул в твиттер его фотографию сразу после боя. Слишком впечатлительным людям такое лучше не показывать. Похожая история случилась и в другом бою, где Раулину Пайве даже наложили несколько швов – у него просто не просматривалась бровь. Травма Перри все равно выглядит  хуже.

По телу Перри стекала кровь. Он даже запачкал октагон, но все равно достоял до последних секунд. Из-за героизма Перри фанаты требовали у судей, чтобы те отдали ему победу. Теперь попробуйте узнать в этом бойце человека на другой фотографии. Если он и проигрывал, то еще никогда не доходил до подобного состояния.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«План был примерно таким, что я и показал. Важно было не получить таких сильных ударов, какие наносил я. Перри – крутой парень. Это моя первая победа в решающем бою на UFC. И это не могло быть легко против такого сложного соперника, как Перри», – рассказывал Висенте Люке сразу после боя.

Впечатлился и Дастин Порье: «Один из худших сломанных носов, которые я видел. Живое насилие».

Сам Перри всегда не сильно беспокоился за собственное здоровье. Перед дебютом в UFC он получил свежее рассечение, но обманул врачей. Просто Перри слишком хотел драться. Еще он полгода отсидел в тюрьме из-за воровства. В молодости Перри хотел быть похожим на героя из GTA, но все это давно в прошлом. 

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