Висенте Люке

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Бывший чемпион UFC в среднем весе Тайрон Вудли проиграл Висенту Люке в первом раунде
#Висенте Люке
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Раскрошенный нос и окровавленный октагон – нормально для смешанных единоборств. Но тут все совсем дико
#Майк Перри
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