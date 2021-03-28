Висенте Люке
UFC
UFC 260
MMA
Тайрон Вудли
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#Висенте Люке #UFC #UFC 260 #MMA #Тайрон Вудли

Бывший чемпион UFC в среднем весе Тайрон Вудли проиграл Висенту Люке в первом раунде

2 часа назад

В 2016-м Тайрон Вудли победил Робби Роулера и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. С того момента четыре раза защищал его, прежде чем лишиться после поражения от Камару Усмана.

Висенту Люке 29 лет. До UFC 260 он дрался в MMA 27 раз: 19 побед, семь ничьих и одно поражение. На UFC 260 он победил Вудли в первом раунде. Для Вудли это стало четвертое поражение в UFC подряд. Люке не проигрывает с ноября 2019-го.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Один из боев Люе закончился так:
Раскрошенный нос и окровавленный октагон – нормально для смешанных единоборств. Но тут все совсем дико
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