Бывший чемпион UFC в среднем весе Тайрон Вудли проиграл Висенту Люке в первом раунде

В 2016-м Тайрон Вудли победил Робби Роулера и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. С того момента четыре раза защищал его, прежде чем лишиться после поражения от Камару Усмана.

Висенту Люке 29 лет. До UFC 260 он дрался в MMA 27 раз: 19 побед, семь ничьих и одно поражение. На UFC 260 он победил Вудли в первом раунде. Для Вудли это стало четвертое поражение в UFC подряд. Люке не проигрывает с ноября 2019-го.