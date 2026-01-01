UFC 260

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MMA
Сколько Нганну заработал за бой с Миочичем
#Франсис Нганну
MMA
Нганну выиграл пять последних боев из пяти и провел в октагоне 8,5 минут
#Франсис Нганну
MMA
Нганну взял реванш у Стипе Миочича
#Франсис Нганну
MMA
Бывший чемпион UFC в среднем весе Тайрон Вудли проиграл Висенту Люке в первом раунде
#Висенте Люке
MMA
О’Мэлли победил Алмейду в рамках UFC 260
#Шон О’Мэлли
MMA
Брат Хабиба выиграл первый бой в UFC
#Абубакар Нурмагомедов
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Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
#Франсис Нганну
Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора
#Шон О’Мэлли
Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
#Франсис Нганну
Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
#Франсис Нганну
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