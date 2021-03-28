О’Мэлли победил Алмейду в рамках UFC 260

Статистика Шона О’Мэлли в ММА до UFC 260:

13 боев.

12 побед.

1 поражение – в последнем поединке на UFC 252 в августе-2020 от Марлона Веры.

Статистика Томаса Алмейды в MMA до UFC 260:

26 боев.

22 победы.

4 поражения.

Последний поединок состоялся в октябре – поражение от Джоната Мартинеса.

В очном бою сильнее оказался О’Мэлли. Они дрались три раунда, и в третьем О’Мэлли нокаутировал Алмейду. Для Алмейды это четвертое поражение (и всего – пятое) в UFC подряд.