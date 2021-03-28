Шон О’Мэлли
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UFC 260
MMA
Томас Алмейда
О’Мэлли победил Алмейду в рамках UFC 260
24 минуты назад
Статистика Шона О’Мэлли в ММА до UFC 260:
- 13 боев.
- 12 побед.
- 1 поражение – в последнем поединке на UFC 252 в августе-2020 от Марлона Веры.
Статистика Томаса Алмейды в MMA до UFC 260:
- 26 боев.
- 22 победы.
- 4 поражения.
- Последний поединок состоялся в октябре – поражение от Джоната Мартинеса.
В очном бою сильнее оказался О’Мэлли. Они дрались три раунда, и в третьем О’Мэлли нокаутировал Алмейду. Для Алмейды это четвертое поражение (и всего – пятое) в UFC подряд.
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