Шон О’Мэлли
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UFC 260
MMA
Томас Алмейда
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#Шон О’Мэлли #MMA #UFC #UFC 260 #Томас Алмейда

О’Мэлли победил Алмейду в рамках UFC 260

24 минуты назад

Статистика Шона О’Мэлли в ММА до UFC 260:

  • 13 боев.
  • 12 побед.
  • 1 поражение – в последнем поединке на UFC 252 в августе-2020 от Марлона Веры.

Статистика Томаса Алмейды в MMA до UFC 260:

  • 26 боев.
  • 22 победы.
  • 4 поражения.
  • Последний поединок состоялся в октябре – поражение от Джоната Мартинеса.

В очном бою сильнее оказался О’Мэлли. Они дрались три раунда, и в третьем О’Мэлли нокаутировал Алмейду. Для Алмейды это четвертое поражение (и всего – пятое) в UFC подряд.

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Источник:
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