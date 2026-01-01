Шон О’Мэлли

Дата рождения
24 октября 1994 г.
Инфо
Выступает под эгидой UFC в легчайшей весовой категории
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Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
В бою Ян – О'Мэлли на UFC 280 все решил первый раунд
#Ян – О’Мэлли
MMA
Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
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Материалы
Сколько Петр Ян заработал за бой против О’Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
Боец UFC показывает баскетбольный бросок после побед. Так он поддерживал «Финикс», а позже зафиксировал момент в татуировке 🏀
#Шон О’Мэлли
Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора
#Шон О’Мэлли
Легчайший вес в UFC – это сколько? Чем отличается от наилегчайшего? Есть крутые кроме Яна?
#UFC
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