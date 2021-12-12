Боец UFC показывает баскетбольный бросок после побед. Так он поддерживал «Финикс», а позже зафиксировал момент в татуировке 🏀

В детстве Шон О’Мэлли совмещал тренировки в разных видах спорта. До 16 лет он не вылезал из круговорота футбольных, баскетбольных и других спортивных тренировок. Потом пошел в кикбоксинг, откуда постепенно вышел в профессиональные бои MMA. Все это время именно баскетбол оставался важной частью жизни О’Мэлли, хотя он уже становился бойцом.

«Милуоки» выиграл финал НБА со счетом 4:2, но проиграл два стартовых матча «Финиксу». Это совпало с боем О’Мэлли в UFC. Нокаут в бою с Мутиньо он посвятил именно «Финиксу» – даже отдельно написал об этом в твиттере. Потом показал привычное баскетбольное празднование. Уже после боя объяснил: «Я собирался идти с мячом дальше и дальше, а потом прикончить его».

Еще О’Мэлли постоянно говорит о деньгах. Ему не нравятся зарплаты в UFC и спонсорские доходы. Чтобы повысить заработок, О’Мэлли даже запустил в продажу нестандартные баскетбольные джерси. Летом 2020-го в онлайн-магазинах появились майки за 200 долларов. Вся коллекция была раскуплена почти мгновенно. Фанатские аккаунты называют время – 39 секунд.