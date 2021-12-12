Боец UFC показывает баскетбольный бросок после побед. Так он поддерживал «Финикс», а позже зафиксировал момент в татуировке 🏀
Шон О’Мэлли – один из самых раскрученных бойцов UFC. Мы рассказывали о нем в отдельном материале – показывали перемены в образе. На турнире UFC 269 О’Мэлли вышел на серию из трех побед подряд: Раулиан Пайва проиграл ему техническим нокаутом. Шесть последних боев О’Мэлли завершались досрочно. В пяти из них О’Мэлли побеждал, а потом красиво праздновал.
Обычно все происходит по отработанной схеме. Уже через секунду после падения соперника О’Мэлли показывает ведение воображаемого мяча, присаживается, обыгрывает невидимого соперника, а потом исполняет бросок:
О’Мэлли сделал это празднование своей отличительной чертой. Так, что в августе даже показал татуировку на шее с его финальным моментом. Его татуировщик Ромео Лакост назвал это победной татуировкой и написал: «Без смеха. Я имел большое удовольствие выбить этот кусок».
В детстве Шон О’Мэлли совмещал тренировки в разных видах спорта. До 16 лет он не вылезал из круговорота футбольных, баскетбольных и других спортивных тренировок. Потом пошел в кикбоксинг, откуда постепенно вышел в профессиональные бои MMA. Все это время именно баскетбол оставался важной частью жизни О’Мэлли, хотя он уже становился бойцом.
«Милуоки» выиграл финал НБА со счетом 4:2, но проиграл два стартовых матча «Финиксу». Это совпало с боем О’Мэлли в UFC. Нокаут в бою с Мутиньо он посвятил именно «Финиксу» – даже отдельно написал об этом в твиттере. Потом показал привычное баскетбольное празднование. Уже после боя объяснил: «Я собирался идти с мячом дальше и дальше, а потом прикончить его».
Еще О’Мэлли постоянно говорит о деньгах. Ему не нравятся зарплаты в UFC и спонсорские доходы. Чтобы повысить заработок, О’Мэлли даже запустил в продажу нестандартные баскетбольные джерси. Летом 2020-го в онлайн-магазинах появились майки за 200 долларов. Вся коллекция была раскуплена почти мгновенно. Фанатские аккаунты называют время – 39 секунд.
О’Мэлли дерется в легчайшем дивизионе. Фанаты сравнивают его с Хамзатом Чимаевым – оба влияют на рейтинги UFC и грамотно раскручивают собственные бои бои. Дэйна Уайт рассказывал о показательной разнице между ними: «О’Мэлли не готов к рейтинговым бойцам. Ребята, вы хотите бросить его к волкам. Так быстро никто не продвинется, если это не Хамзат Чимаев».
Поэтому пока О’Мэлли делает шоу на фоне формально слабых соперников. В августе 2020-го его победил Марлон Вера. Этот эквадорец имеет карьерную статистику 19-7 и пока совсем не подходит к титульным разборкам. Зато О’Мэлли уже мечтает о бое против Петра Яна, который даже теоретически еще невозможен. Объяснение мечты: просто О’Мэлли нравится его юмор.
Сам О’Мэлли юморит даже в момент, когда бой еще не закончен. Он изображал игру в баскетбол еще в первом раунде поединка против Мутиньо. Так отвлекал его и выводил из себя. В соцсетях О’Мэлли делает отсылки к баскетболу вместе с шутками и наездами на соперников. Иногда он совмещает все в одном. Так, что рядом даже неожиданно оказывается ребенок:
Вокруг боев О’Мэлли создается атмосфера бесконечного шоу, но он не забывает о подготовке. В интервью сайту UFC он подтверждал: «Думаю, многие люди в дивизионе меня недооценивают. Чувствую, что они видят меня обычным шумным парнем, но вся моя жизнь посвящена тренировкам, восстановлению и повторению всего этого каждый день».