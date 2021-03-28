Шон О’Мэлли
UFC 260
MMA
Томас Алмейда
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#Шон О’Мэлли #MMA #UFC 260 #Томас Алмейда

Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора

час назад

На UFC 260 Шон О’Мэлли победил Томаса Алмейду: они дрались три раунда, после чего О’Мэлли нокаутировал соперника. Самое яркое в этом бою, кроме перформансов Алмейды? Его образ. Он специально покрасил волосы перед этим поединком.

Вблизи они выглядят так:

инстаграм Шона О'Мэлли

О'Мэлли обожает курить марихуану. Так он расслабляется после тренировок: «Нет ничего в этом плохого. Миллионы людей курят. Тысячи бойцов курят. Это не запрещено. А те, кто говорят, что не курят – курят тайком. Как трусливые 14-летние подростки». О'Мэлли сам выращивает марихуану, курит вместе со Снуп Доггом.

Перекрашивать волосы – фишка О’Мэлли. Он практикует эту тему с юношества. Про нее говорит: «Блин, это прикольно. Я не хочу быть скучным. Поэтому крашу волосы. Это мой способ самовыражения».

Перед UFC 252 пресса сравнивала его с эквадорским бойцом Марлоном Верой. В честь этого О’Мэлли и перекрасился. Потом рассказывал: «Я просто хотел показать, как сильно люблю своих фанатов из Эквадора. Но на моих волосах нет флага. Желтый, синий, красный. Я поддерживаю все яркие цвета. А покраситься в них перед боем с эквадорским парнем – не знаю, это, наверное, весело».

Да, кстати, перед тем ивентом пострадала и собака О’Мэлли.

А еще О’Мэлли обожает наводить прически. Он ходит то с косичками, то с кудряшками.

О’Мэлли красит волосы, крутит сальтухи перед боями и празднует победы имитацией баскетбольного броска. Фанаты любят его, некоторые в соцсетях даже называют его сладким. Так О’Мэлли выбрал для себя прозвище: «Сахар».

Теперь перед каждым боем он говорит: «Добро пожаловать в сахарное шоу».

Все образы О’Мэлли помогает подбирать его девушка Даня Гонсалес. Она – профессиональный стилист. А еще она помогает ему в спаррингах – Гонсалес несколько лет жизни посвятила джиу-джитсу.

О’Мэлли говорит:

«Даня – заводная девчонка. Я ей говорю: «Хочу косички». Она пообещала убить меня, если их заплетет другой стилист. Она поддерживает все мои выходки. Она – идеальная, черт».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Итальянский футбол, «Формула 1», «Локо» и эксперт по биографиям.
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Боец UFC специально побрил голову. Отдаст волосы на парики детям, которые прошли химиотерапию
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
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