Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора
На UFC 260 Шон О’Мэлли победил Томаса Алмейду: они дрались три раунда, после чего О’Мэлли нокаутировал соперника. Самое яркое в этом бою, кроме перформансов Алмейды? Его образ. Он специально покрасил волосы перед этим поединком.
Вблизи они выглядят так:
О'Мэлли обожает курить марихуану. Так он расслабляется после тренировок: «Нет ничего в этом плохого. Миллионы людей курят. Тысячи бойцов курят. Это не запрещено. А те, кто говорят, что не курят – курят тайком. Как трусливые 14-летние подростки». О'Мэлли сам выращивает марихуану, курит вместе со Снуп Доггом.
Перекрашивать волосы – фишка О’Мэлли. Он практикует эту тему с юношества. Про нее говорит: «Блин, это прикольно. Я не хочу быть скучным. Поэтому крашу волосы. Это мой способ самовыражения».
Перед UFC 252 пресса сравнивала его с эквадорским бойцом Марлоном Верой. В честь этого О’Мэлли и перекрасился. Потом рассказывал: «Я просто хотел показать, как сильно люблю своих фанатов из Эквадора. Но на моих волосах нет флага. Желтый, синий, красный. Я поддерживаю все яркие цвета. А покраситься в них перед боем с эквадорским парнем – не знаю, это, наверное, весело».
Да, кстати, перед тем ивентом пострадала и собака О’Мэлли.
А еще О’Мэлли обожает наводить прически. Он ходит то с косичками, то с кудряшками.
О’Мэлли красит волосы, крутит сальтухи перед боями и празднует победы имитацией баскетбольного броска. Фанаты любят его, некоторые в соцсетях даже называют его сладким. Так О’Мэлли выбрал для себя прозвище: «Сахар».
Теперь перед каждым боем он говорит: «Добро пожаловать в сахарное шоу».
Все образы О’Мэлли помогает подбирать его девушка Даня Гонсалес. Она – профессиональный стилист. А еще она помогает ему в спаррингах – Гонсалес несколько лет жизни посвятила джиу-джитсу.
О’Мэлли говорит:
«Даня – заводная девчонка. Я ей говорю: «Хочу косички». Она пообещала убить меня, если их заплетет другой стилист. Она поддерживает все мои выходки. Она – идеальная, черт».