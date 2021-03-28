Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора

О'Мэлли обожает курить марихуану. Так он расслабляется после тренировок: «Нет ничего в этом плохого. Миллионы людей курят. Тысячи бойцов курят. Это не запрещено. А те, кто говорят, что не курят – курят тайком. Как трусливые 14-летние подростки». О'Мэлли сам выращивает марихуану, курит вместе со Снуп Доггом.

Перекрашивать волосы – фишка О’Мэлли. Он практикует эту тему с юношества. Про нее говорит: «Блин, это прикольно. Я не хочу быть скучным. Поэтому крашу волосы. Это мой способ самовыражения».

Перед UFC 252 пресса сравнивала его с эквадорским бойцом Марлоном Верой. В честь этого О’Мэлли и перекрасился. Потом рассказывал: «Я просто хотел показать, как сильно люблю своих фанатов из Эквадора. Но на моих волосах нет флага. Желтый, синий, красный. Я поддерживаю все яркие цвета. А покраситься в них перед боем с эквадорским парнем – не знаю, это, наверное, весело».