Брайан Ортега
UFC
Дэйна Уайт
Чон Чхан Сон
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#Брайан Ортега #UFC #Дэйна Уайт #Чон Чхан Сон

Боец UFC специально побрил голову. Отдаст волосы на парики детям, которые прошли химиотерапию

17 октября, 11:57
Александр Плеханов

Брайан Ортега и Чон Чхан Сон подерутся на турнире UFC Fight Island 6. Перед ним проходило взвешивание, где фанаты и организаторы заметили перемены в образе Ортеги. Обычно он выглядел так:

Теперь – так:

инстаграм Брайана Ортеги

В публикации с побритой головой Ортега отметил аккаунт организации Locks of Love. Она изготавливает детские парики. Они нужны не только детям, страдающим от облысения. Еще необходимы тем, кто только прошел химиотерапию. «Locks of Love, у меня тут что-то происходит», – написал Ортега у себя в инстаграме.

Его менеджер Тики Гон подтвердил журналисту Бретту Окамото: волосы нужны именно для детей, которые прошли химиотерапию. Ортега побрил голову прямо на острове в Абу-Даби, где пройдет его бой. Образ изменился фактически за сутки. Ортега даже опроверг слухи, что сделал это для укладки в нужный вес.

Хотя в 2017-м перед турниром UFC 214 он реально шутил, что чуть не сбрил волосы во время сгонки веса: «Я уже думал о том, чтобы они состригли мне эти долбанные волосы. Они терли меня салфеткой. Я ходил по коридорам в полотенцах, весь голый. У меня не было времени переодеться. Слава Богу, мне удалось сохранить волосы Тарзана».

Фанаты в твиттере уже придумывают мемы. Возможно, волосы попросил для себя Дэйна Уайт.

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