Боец UFC специально побрил голову. Отдаст волосы на парики детям, которые прошли химиотерапию

В публикации с побритой головой Ортега отметил аккаунт организации Locks of Love. Она изготавливает детские парики. Они нужны не только детям, страдающим от облысения. Еще необходимы тем, кто только прошел химиотерапию. «Locks of Love, у меня тут что-то происходит», – написал Ортега у себя в инстаграме.

Его менеджер Тики Гон подтвердил журналисту Бретту Окамото: волосы нужны именно для детей, которые прошли химиотерапию. Ортега побрил голову прямо на острове в Абу-Даби, где пройдет его бой. Образ изменился фактически за сутки. Ортега даже опроверг слухи, что сделал это для укладки в нужный вес.

Хотя в 2017-м перед турниром UFC 214 он реально шутил, что чуть не сбрил волосы во время сгонки веса: «Я уже думал о том, чтобы они состригли мне эти долбанные волосы. Они терли меня салфеткой. Я ходил по коридорам в полотенцах, весь голый. У меня не было времени переодеться. Слава Богу, мне удалось сохранить волосы Тарзана».