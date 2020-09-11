Боец UFC взял на взвешивание живого тарантула. Раньше он имел коллекцию из 200 пауков 🕷

Тернер не всегда так любил пауков – в детстве вообще сильно их боялся. Чтобы преодолеть страх, однажды он купил паука-птицееда. Потом привык и вдохновился. Коллекция Тернера постепенно расширялась: в какой-то момент она насчитывала уже 200 пауков.

«Честно говоря, это стало очень сильным хобби. Я начал торговать ими, продавать и разводить. Одно время зарабатывал на них деньги, но с тренировками стало трудно – их было слишком много. У меня было около 200 пауков, даже больше. Потом просто сосредоточился на борьбе и сократил свою коллекцию», – говорил Тернер.

В 2018-м он рассказывал, что оставил 12 тарантулов. Они жили в небольших контейнерах и не требовали много места. Через два года у него были только три. Тернер по-прежнему держал их у себя дома: даже давал ребенку спокойно потрогать одного из них.

Тернер говорит, что планирует снова расширять коллекцию. Сейчас его личный тарантул живет так: