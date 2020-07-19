Новый чемпион UFC приручал буйволов и работал парикмахером

Дейвесон Фигередо победил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Когда Фигередо взял пояс, то встал перед Бенавидесом на колени. Потом он радовался со слезами на глазах. Путь Фигередо к чемпионскому поясу проходил через тяжелую историю взросления – с постоянными приездами на ферму к отцу.

Фигередо постоянно приручал буйволов, хотя боялся и чуть не погиб

Дейвесон Фигередо родился в городе Сори, где проживают 24 тысячи человек. Сори находится на острове Маражо, вокруг – Амазонка, Атлантический океан и джунгли. Сайт UFC пишет, что там живет самая большая в мире популяция водяных буйволов, которых люди приручают и используют для передвижения. На них катаются даже полицейские.

У отца Фигередо была собственная ферма с буйволами. Фигередо рассказывал, что там могли проживать пять-семь буйволов, которых он обычно боялся. Когда Фигередо было 17 лет, на него напал дикий буйвол. Фигередо уже лежал на земле и думал притвориться мертвым, но повезло: рядом оказался дядя на лошади. Он отвлек буйвола, а Фигередо убежал.