Дейвесон Фигередо
UFC
MMA
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дейвесон Фигередо #MMA #UFC

Новый чемпион UFC приручал буйволов и работал парикмахером

19 июля, 11:17
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дейвесон Фигередо победил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Когда Фигередо взял пояс, то встал перед Бенавидесом на колени. Потом он радовался со слезами на глазах. Путь Фигередо к чемпионскому поясу проходил через тяжелую историю взросления – с постоянными приездами на ферму к отцу.

Фигередо постоянно приручал буйволов, хотя боялся и чуть не погиб

Дейвесон Фигередо родился в городе Сори, где проживают 24 тысячи человек. Сори находится на острове Маражо, вокруг – Амазонка, Атлантический океан и джунгли. Сайт UFC пишет, что там живет самая большая в мире популяция водяных буйволов, которых люди приручают и используют для передвижения. На них катаются даже полицейские.

У отца Фигередо была собственная ферма с буйволами. Фигередо рассказывал, что там могли проживать пять-семь буйволов, которых он обычно боялся. Когда Фигередо было 17 лет, на него напал дикий буйвол. Фигередо уже лежал на земле и думал притвориться мертвым, но повезло: рядом оказался дядя на лошади. Он отвлек буйвола, а Фигередо убежал.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фигередо обычно жил и учился в Белеме, но в каникулы приезжал на ферму. «Мой отец был крутым парнем, поэтому мне пришлось приручить буйволов. Я сажал животных на веревки на три-четыре дня, чтобы они становились мягче и спокойнее», – рассказывал Фигередо. Иногда они вставали в два часа ночи, ели, а потом до позднего вечера возились с буйволами и занимались делами по ферме.

Из-за таких встреч с буйволами Фигередо прокачивал силу. Потом он проверял навыки во время частых драк в школе и на улице. Перед первым боем с Бенавидесом Story Productions снимал о Фигередо серию документального фильма. Так он на сутки вернулся в родные места: покатался на буйволах и показал жизнь своей семьи.

Кадры с тех съемок есть в инстаграме Фигередо – теперь он уже точно не боится буйволов.

Фигередо научился готовить суши и работал парикмахером

К моменту совершеннолетия Фигередо понадобились деньги – работа с буйволами их совсем не приносила. «Моя жизнь была очень сложной. Я не родился в золотой колыбели. Я очень рано пошел работать. В 16-17 лет уже разлучился с мамой», – говорил Фигередо. На первую работу он ехал вместе с братом – остался на три месяца, чтобы готовить суши.

Опыт драк и сила помогли в другом устройстве: Фигередо взяли охранником салона красоты. В детстве он видел машинку для стрижки и мечтал именно о роли парикмахера. Желания для работы охранником хватило на неделю. Дальше Фигередо временно стал уборщиком, а потом попросился на роль помощника парикмахера. Для этого даже прошел специальные курсы.

Так он сам объяснял происходившие события: «Я хотел работать парикмахером, поэтому собрался с силами и сказал: «Дай мне шанс, научи меня. Ты не пожалеешь об этом, я научусь, вот увидишь». И я провел год и восемь месяцев, работая так. Я делал макияж, химию волос, вообще все». 

Уже потом Фигередо выбирал между работой в парикмахерской и MMA. Выбрал MMA, но парикмахерскую не забывает.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как живут другие чемпионы UFC
Все чемпионы UFC в одном месте. Среди них – двое россиян и гражданка Киргизии
Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс
Боец UFC разрисовывает лицо: флаг Нигерии, маска. Так он пугает соперников
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дейвесон Фигередо
#MMA
#UFC