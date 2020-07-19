Новый чемпион UFC приручал буйволов и работал парикмахером
Дейвесон Фигередо победил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Когда Фигередо взял пояс, то встал перед Бенавидесом на колени. Потом он радовался со слезами на глазах. Путь Фигередо к чемпионскому поясу проходил через тяжелую историю взросления – с постоянными приездами на ферму к отцу.
Фигередо постоянно приручал буйволов, хотя боялся и чуть не погиб
Дейвесон Фигередо родился в городе Сори, где проживают 24 тысячи человек. Сори находится на острове Маражо, вокруг – Амазонка, Атлантический океан и джунгли. Сайт UFC пишет, что там живет самая большая в мире популяция водяных буйволов, которых люди приручают и используют для передвижения. На них катаются даже полицейские.
У отца Фигередо была собственная ферма с буйволами. Фигередо рассказывал, что там могли проживать пять-семь буйволов, которых он обычно боялся. Когда Фигередо было 17 лет, на него напал дикий буйвол. Фигередо уже лежал на земле и думал притвориться мертвым, но повезло: рядом оказался дядя на лошади. Он отвлек буйвола, а Фигередо убежал.
Фигередо обычно жил и учился в Белеме, но в каникулы приезжал на ферму. «Мой отец был крутым парнем, поэтому мне пришлось приручить буйволов. Я сажал животных на веревки на три-четыре дня, чтобы они становились мягче и спокойнее», – рассказывал Фигередо. Иногда они вставали в два часа ночи, ели, а потом до позднего вечера возились с буйволами и занимались делами по ферме.
Из-за таких встреч с буйволами Фигередо прокачивал силу. Потом он проверял навыки во время частых драк в школе и на улице. Перед первым боем с Бенавидесом Story Productions снимал о Фигередо серию документального фильма. Так он на сутки вернулся в родные места: покатался на буйволах и показал жизнь своей семьи.
Кадры с тех съемок есть в инстаграме Фигередо – теперь он уже точно не боится буйволов.
Фигередо научился готовить суши и работал парикмахером
К моменту совершеннолетия Фигередо понадобились деньги – работа с буйволами их совсем не приносила. «Моя жизнь была очень сложной. Я не родился в золотой колыбели. Я очень рано пошел работать. В 16-17 лет уже разлучился с мамой», – говорил Фигередо. На первую работу он ехал вместе с братом – остался на три месяца, чтобы готовить суши.
Опыт драк и сила помогли в другом устройстве: Фигередо взяли охранником салона красоты. В детстве он видел машинку для стрижки и мечтал именно о роли парикмахера. Желания для работы охранником хватило на неделю. Дальше Фигередо временно стал уборщиком, а потом попросился на роль помощника парикмахера. Для этого даже прошел специальные курсы.
Так он сам объяснял происходившие события: «Я хотел работать парикмахером, поэтому собрался с силами и сказал: «Дай мне шанс, научи меня. Ты не пожалеешь об этом, я научусь, вот увидишь». И я провел год и восемь месяцев, работая так. Я делал макияж, химию волос, вообще все».
Уже потом Фигередо выбирал между работой в парикмахерской и MMA. Выбрал MMA, но парикмахерскую не забывает.