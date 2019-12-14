Боец UFC разрисовывает лицо: флаг Нигерии, маска. Так он пугает соперников
На UFC 245 главным событием будет бой Камару Усмана и Колби Ковингтона. На их встречу Усман пришел в таком виде: разукрасил лицо в цвета флага Нигерии.
Усман не в первый раз разукрашивает свое лицо. На взвешивании перед боем с Тайроном Вудли он тоже нарисовал на лице флаг Нигерии.
Перед боем с Шоном Стриклэндом он выглядел так.
Арты – отсылка к своей персональной истории. Усман родился в Нигерии, но в 8 лет вместе с родителями переехал в США. Принтами с нигерийскими масками и флагами он как бы напоминает всем, где родился.
Усман немного повернут на теме своего происхождения. Он заводится, когда его спрашивают об этом. В ответ говорит резкое: «Я не хренов янки. Я другой. Я родом из Нигерии. Однажды Нигерия воспитает огромную армию замечательных бойцов, и тогда в UFC больше не будет других чемпионов».
Усман сейчас проводит много времени в Нигерии: организовывает встречи с болельщиками, жертвует деньги бедным семьям. Он – большая звезда в стране. Сам себя он ассоциирует с супергероем Нигерии. В его инстаграме, например, появляется пост, где он одет в костюм Черной Пантеры (герой Marvel).
Еще одно значения этих артов – психологическое давление (думает, что так он запугивает оппонентов). Усман называет себя «нигерийским кошмаром», а с помощью этих рисунков он скрывает свои настоящие эмоции во время встреч с соперником.
Бой Усмана с Ковингтоном будет горячим зрелищем. Они уже наговорили друг другу много жести.
Усман:
- «Неважно, что ты делаешь и говоришь сейчас, потому что наступит тот момент, когда мы будем один на один. И тогда я научу тебя уважению».
- «Наша война с Колби абсолютно реальна. Все знают об этом. Это не что-то выдуманное – все по-настоящему. Люди говорят, что не могут дождаться, когда я прикончу этого парня. С нетерпением жду, когда выйду в клетку с ним».
- «За этим поединком стоит гораздо больше, чем противостояние двух бойцов. Я иммигрант, а что в действительности стоит за этим парнем? Наше противостояние – больше, чем просто бой. Оно даст ответы на вопросы, которые интересуют многих людей по всему миру».
- «Знаете, готов надрать Ковингтону задницу в любом месте и в любое время. Если он надумает навязать мне свою борьбу – я его нокаутирую. Если вспомнит про свой грэпплинг – я также его нокаутирую. Никаких других вариантов».
Пара ответов Ковингтона:
- «Я вижу, как вырубаю его в третьем раунде. Он очень быстро выяснит, что не так хорош, как он думает. Он полный отстой в бою. Но он считает себя Богом. Но он сам столкнется в реальным Богом. С ним будет покончено за три раунда. Запомните мои слова».
- «Ублюдок, ты же не хочешь драться. Вот из твоего рта и исходит глупое дерьмо. Именно поэтому тебя все называют Марти ФэйкНьюсман».