Боец UFC разрисовывает лицо: флаг Нигерии, маска. Так он пугает соперников

Арты – отсылка к своей персональной истории. Усман родился в Нигерии, но в 8 лет вместе с родителями переехал в США. Принтами с нигерийскими масками и флагами он как бы напоминает всем, где родился.

Усман немного повернут на теме своего происхождения. Он заводится, когда его спрашивают об этом. В ответ говорит резкое: «Я не хренов янки. Я другой. Я родом из Нигерии. Однажды Нигерия воспитает огромную армию замечательных бойцов, и тогда в UFC больше не будет других чемпионов».

Усман сейчас проводит много времени в Нигерии: организовывает встречи с болельщиками, жертвует деньги бедным семьям. Он – большая звезда в стране. Сам себя он ассоциирует с супергероем Нигерии. В его инстаграме, например, появляется пост, где он одет в костюм Черной Пантеры (герой Marvel).

Еще одно значения этих артов – психологическое давление (думает, что так он запугивает оппонентов). Усман называет себя «нигерийским кошмаром», а с помощью этих рисунков он скрывает свои настоящие эмоции во время встреч с соперником.