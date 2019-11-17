Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера и отыгрывал в стиле Хита Леджера
На турнире UFC Fight Night 164 бразильский боец Маркус Перес вышел на взвешивание в гриме известного киногероя Джокера из фильма «Темный рыцарь». Перес вел себя так же, как герой Хита Леджера в кино, а во время финальной битвы взглядов задал знаменитый вопрос Джокера: «Ты чего такой серьезный?».
Вопрос был адресован сопернику – Веллингтону Турману. Перес дрался против своего соотечественника – они оба бразильцы.
В бою единогласным решением судей победил Турман (30-27, 30-27, 30-27). Из пяти встреч в UFC Перес проиграл в трех. Для Турмана это первая победа, ранее было поражение в июле.
«Мы много дразнили друг друга во время боя, но я говорил, что буду делать это в той же манере, что и он. Был сложный бой, но я был в нем лучше», – заявил по окончании Турман.