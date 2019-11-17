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#UFC #MMA #Веллингтон Турман #Маркус Перес

Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера и отыгрывал в стиле Хита Леджера

17 ноября 2019, 10:22

На турнире UFC Fight Night 164 бразильский боец Маркус Перес вышел на взвешивание в гриме известного киногероя Джокера из фильма «Темный рыцарь». Перес вел себя так же, как герой Хита Леджера в кино, а во время финальной битвы взглядов задал знаменитый вопрос Джокера: «Ты чего такой серьезный?».

Вопрос был адресован сопернику – Веллингтону Турману. Перес дрался против своего соотечественника – они оба бразильцы.

В бою единогласным решением судей победил Турман (30-27, 30-27, 30-27). Из пяти встреч в UFC Перес проиграл в трех. Для Турмана это первая победа, ранее было поражение в июле.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Мы много дразнили друг друга во время боя, но я говорил, что буду делать это в той же манере, что и он. Был сложный бой, но я был в нем лучше», – заявил по окончании Турман.

Все фото: Скриншот из видео
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