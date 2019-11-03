Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы

Масвидаль победил в махаче против Диаса. Он выиграл титул The Baddest Motherfucker (главный засранец). Не зря Масвидаль и Диас всегда называли себя главными гангстерами UFC.

Самый жесткий гангстер – еще одно определение по этому трофею. За несколько дней до старта поединка Диас вообще попался на стероидах, но публично доказал свою невиновность и наехал на организацию. После такого Диаса просто не могли не допустить к бою. При подготовке к поединку он использовал даже лечебную марихуану, но всегда имел репутацию чистого спортсмена.

Шоу состоялось. В течение всего поединка у Масвидаля было полное преимущество, которое разумное превратилось в несколько важнейших моментов:

1. Удар с ноги в голову Диаса в первом раунде. Очень плотный щелчок вылился в первое рассечение у Диаса.