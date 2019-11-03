Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы
Масвидаль победил в махаче против Диаса. Он выиграл титул The Baddest Motherfucker (главный засранец). Не зря Масвидаль и Диас всегда называли себя главными гангстерами UFC.
Самый жесткий гангстер – еще одно определение по этому трофею. За несколько дней до старта поединка Диас вообще попался на стероидах, но публично доказал свою невиновность и наехал на организацию. После такого Диаса просто не могли не допустить к бою. При подготовке к поединку он использовал даже лечебную марихуану, но всегда имел репутацию чистого спортсмена.
Шоу состоялось. В течение всего поединка у Масвидаля было полное преимущество, которое разумное превратилось в несколько важнейших моментов:
1. Удар с ноги в голову Диаса в первом раунде. Очень плотный щелчок вылился в первое рассечение у Диаса.
2. Несколько плотных ударов по корпусу Диаса.
3. Жесткий хук в последнем раунде – так у Диаса закровоточил второй глаз. После этого он оставшееся время в раунде оттирался от крови.
В перерыве кровотечение вроде бы удалось остановить, но на этом бой закончился. Рефери не дал следующему раунду начаться и присудил победу Масвидалю – до этого врач сообщил рефери, что Диас не продолжит этот бой.
Кажется, больше всех расстроился Масвидаль. Он победил, но посмотрите на его реакцию. После боя Масвидаль открыто респектанул сопернику, сказав, что единственным его желанием было нокаутировать Диаса.
Диас тоже не в восторге от такого решения судьи: «Обычно я начинаю решать свои проблемы с четвертого раунда. Теперь я хочу реванш».