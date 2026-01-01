Хорхе Масвидаль

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Усман победил Масвидаля в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе
#Камару Усман
MMA
Масвидаль и Диас хотят реванша. Уайт уже сказал, что его не будет
#Дэйна Уайт
MMA
5 секунд – теперь это самый быстрый нокаут UFC. Ауч, очень жесткий удар
#Хорхе Масвидаль
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Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
#Конор Макгрегор
«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны
#Дональд Трамп
UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов
#Нейт Диас
Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы
#Нейт Диас
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