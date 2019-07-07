Хорхе Масвидаль
UFC
Бен Аскрен
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#Хорхе Масвидаль #UFC #Бен Аскрен

5 секунд – теперь это самый быстрый нокаут UFC. Ауч, очень жесткий удар

07 июля 2019, 12:08

На UFC 239 в Лас-Вегасе чемпион в полусреднем весе Хорхе Масвидаль вырубил Бена Аскрена всего за 5 секунд. После начала боя Масвидаль коленом в прыжке ударил по лицу Аскрена.

На этом поединок был закончен. После него Аскерна сразу же отвезли в госпиталь. Там врачи провели осмотр бойца и выписали его буквально через пару часов. У Аскерна не нашлось объяснений такому быстрому нокауту. В своем твиттере он лишь написал: «Я облажался».

Пять секунд – абсолютный рекорд в истории турнира. До этого топ выглядел так.

1. 8 секунд. Дон Фрай уложил Томаса Рамиреса за это время в 1996 году.

2. 9 секунд. Жаирзиньо Розенструйк нокаутировал Аллена Краудера буквально две недели назад, в конце июня.

В женском UFC тоже бывают быстрые бои. В 2015-м на UFC 184 Ронда Роузи закончила бой с Кэт Зингано всего за 14 секунд. На данный момент это самый быстрый нокаут среди девушек.

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