Хорхе Масвидаль

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Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
#Конор Макгрегор
«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны
#Дональд Трамп
UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов
#Нейт Диас
Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы
#Нейт Диас