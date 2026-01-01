Дональд Трамп

Дата рождения
14 июня 1946 г.
Инфо
45-й президент США
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Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
Разное
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
#Дональд Трамп
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Материалы
Однажды Трамп провел в своей башне жеребьевку Кубка английской лиги. Не понимал футбол, но хотел на ТВ
#Дональд Трамп
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
Кто все эти люди, которые захватили Капитолий после митинга Трампа. Как они зашли? Что творили внутри?
#политика
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
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#Навид Афкари
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