Однажды Трамп провел в своей башне жеребьевку Кубка английской лиги. Не понимал футбол, но хотел на ТВ

Сегодня умер Джимми Гривз – лучший бомбардир в истории высшей лиги Англии (357 голов) и «Тоттенхэма». В конце 80-х и начале 90-х он вместе с другом и другим бывшим футболистом и легендой «Ливерпуля» Ианом Сент-Джоном вел передачу о футболе. Это развлекательно-разговорное шоу, которое выходило перед матчами.

У программы в 1992 году был спешл в Нью-Йорке, когда Гривз и Сент-Джон снимали промо к ЧМ-1994 в США. Гривз туда категорически не хотел лететь – он боялся перелетов. Но Сент-Джон уговорил, пообещав весь полет держать его за руку.

Ведущие искали знаменитость, которая проведет жеребьевку Кубка лиги. Позвонили Де Ниро – отказал. Тогда Гривз и Сент-Джон связалиcь с Дональдом Трампом, который согласился принять их в своей башне «Трамп-тауэр».