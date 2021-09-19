Однажды Трамп провел в своей башне жеребьевку Кубка английской лиги. Не понимал футбол, но хотел на ТВ
Сегодня умер Джимми Гривз – лучший бомбардир в истории высшей лиги Англии (357 голов) и «Тоттенхэма». В конце 80-х и начале 90-х он вместе с другом и другим бывшим футболистом и легендой «Ливерпуля» Ианом Сент-Джоном вел передачу о футболе. Это развлекательно-разговорное шоу, которое выходило перед матчами.
У программы в 1992 году был спешл в Нью-Йорке, когда Гривз и Сент-Джон снимали промо к ЧМ-1994 в США. Гривз туда категорически не хотел лететь – он боялся перелетов. Но Сент-Джон уговорил, пообещав весь полет держать его за руку.
Ведущие искали знаменитость, которая проведет жеребьевку Кубка лиги. Позвонили Де Ниро – отказал. Тогда Гривз и Сент-Джон связалиcь с Дональдом Трампом, который согласился принять их в своей башне «Трамп-тауэр».
Знакомство с Трампом случилось через его секретаря, которая была из Англии. Она узнала ведущих и договорилась с Трампом о съемках.
Гривз вспоминал, что Трамп понятия не имел, кто перед ним, и он ничего не понимал в футболе, хотя говорил ведущим, что увлекался им в детстве. Трампа в первую очередь заинтересовало, что жеребьевку покажет национальное телевидение.
И Трамп сделал самую громкую афишу турнира: «Лидс» vs «Манчестер Юнайтед». Ведущий в восторге: «Дональд, ты не понимаешь, что наделал». Трамп даже ответил, что это та игра, на которую он бы прилетел (но не прилетел). После съемок он вместе с ведущими обсуждал гольф. Спустя годы Гривз и Сент-Джон вспоминали Трампа как вежливого и доброго человека, но были расстроены, что он стал президентом.
«Манчестер Юнайтед» в итоге выиграл турнир, победив в финале «Ноттингем Форест». А в том матче с «Лидсом» забивали молодой Райан Гиггз и Андрей Канчельскис.