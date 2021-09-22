Кубок английской лиги

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Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал» и вышел в финал Кубка лиги. Соперник – «Челси», игра – в конце февраля
#Кубок английской лиги
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Вест Хэму». Роналду не играл
#Манчестер Юнайтед
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл 19 матчей подряд во всех турнирах
#Манчестер Сити
Футбол
«Ман Сити» выиграл у «МЮ» и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Тоттенхэмом»
#Кубок английской лиги
Футбол
У «Ман Сити» еще три положительных теста на коронавирус перед полуфиналом Кубка лиги против «МЮ»
#Манчестер Сити
Футбол
«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, который станет пятым для Моуринью. Все четыре он выиграл
#Тоттенхэм
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Однажды Трамп провел в своей башне жеребьевку Кубка английской лиги. Не понимал футбол, но хотел на ТВ
#Дональд Трамп
Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете
#Пьер-Эмиль Хейбьерг
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист
#Лука Миливоевич
«Ливерпуль» вышел с самым молодым составом в истории – и дерзко проиграл
#Ливерпуль
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