Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете
«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, устранив «Брентфорд». Счет 2:0 установился ближе к концу матча – исход был ясен. Но одна ситуация могла напугать – когда Джошуа Дасилва скосил Пьера-Эмиля Хейбьерга и удалился.
Фол грубый и очень рискованный для здоровья пострадавшего.
Дасилва уходил с поля без особого сожаления, но позже раскаялся: «Кто знаком со мной, тот знает, что это никак не могло быть преднамеренно. Извлеку урок из этого». 22-летнему игроку, конечно же, припомнили в комментариях, что он – воспитанник «Арсенала».
Важнее как отреагировал Хейбьерг – а он поддержал Дасилву. «Конечно же, ты не хотел. Не переживай. Я – викинг, и я в порядке. Но теперь ты должен мне новый щиток», – написал он и прикрепил улыбающийся эмодзи.
Хейбьерг посоветовал ему усиленно работать и пожелал: «Удачи тебе и клубу. У тебя большое будущее». Потенциально серьезная конфликтная ситуация обратилась в душевные пожелания.
Хейбьерг рвался доиграть матч, но Моуринью не пустил его на поле, так что игрок был просто заменен. Хотя и готов был бежать вот с такой раной:
Соперник «Тоттенхэма» по финалу определится во втором полуфинале «МЮ» – «Ман Сити». Жозе Моуринью отработает в финале Кубка лиги в пятый раз – предыдущие четыре были победными.
Один из этих финалов был в 2017-м – его «МЮ» обыграл «Саутгемптон». В составе «Саутгемптона» тогда числился как раз Хейбьерг, но он просидел на скамье весь матч.