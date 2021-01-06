Пьер-Эмиль Хейбьерг
Кубок английской лиги
Футбол
Джошуа Дасилва
Тоттенхэм
Брентфорд
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#Пьер-Эмиль Хейбьерг #Футбол #Тоттенхэм #Брентфорд #Джошуа Дасилва #Кубок английской лиги

Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете

час назад

Скриншот с обзора «Матч ТВ»

«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, устранив «Брентфорд». Счет 2:0 установился ближе к концу матча – исход был ясен. Но одна ситуация могла напугать – когда Джошуа Дасилва скосил Пьера-Эмиля Хейбьерга и удалился.

Фол грубый и очень рискованный для здоровья пострадавшего.

Дасилва уходил с поля без особого сожаления, но позже раскаялся: «Кто знаком со мной, тот знает, что это никак не могло быть преднамеренно. Извлеку урок из этого». 22-летнему игроку, конечно же, припомнили в комментариях, что он – воспитанник «Арсенала».

Важнее как отреагировал Хейбьерг – а он поддержал Дасилву. «Конечно же, ты не хотел. Не переживай. Я – викинг, и я в порядке. Но теперь ты должен мне новый щиток», – написал он и прикрепил улыбающийся эмодзи.

Хейбьерг посоветовал ему усиленно работать и пожелал: «Удачи тебе и клубу. У тебя большое будущее». Потенциально серьезная конфликтная ситуация обратилась в душевные пожелания.

Хейбьерг рвался доиграть матч, но Моуринью не пустил его на поле, так что игрок был просто заменен. Хотя и готов был бежать вот с такой раной:

Соперник «Тоттенхэма» по финалу определится во втором полуфинале «МЮ»«Ман Сити». Жозе Моуринью отработает в финале Кубка лиги в пятый раз – предыдущие четыре были победными. 

Один из этих финалов был в 2017-м – его «МЮ» обыграл «Саутгемптон». В составе «Саутгемптона» тогда числился как раз Хейбьерг, но он просидел на скамье весь матч.

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