Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете

«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка лиги, устранив «Брентфорд». Счет 2:0 установился ближе к концу матча – исход был ясен. Но одна ситуация могла напугать – когда Джошуа Дасилва скосил Пьера-Эмиля Хейбьерга и удалился.

Фол грубый и очень рискованный для здоровья пострадавшего.