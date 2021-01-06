🏊♂️ Гранд африканской ЛЧ пожадничал на дренаже, устроив на поле бассейн. И вылетел от бедного дебютанта
В групповой турнир африканской Лиги чемпионов отбирались «Раджа Касабланка» из Марокко и «Тенгюэ» из Сенегала. Первый матч сыграли 0:0.
Вторую игру «Раджа» играла дома и была явным фаворитом, ведь она выходила в полуфинал прошлой ЛЧ. А «Тенгюэ» основан в 2013-м и на таком уровне еще не играл. Еще в стоимости игроков (по данным Transfermarkt) у «Раджи» преимущество:
🇲🇦 10 миллионов евро
🇸🇳 425 тысяч евро
Но в Марокко прошел сильный ливень, и футбола почти не получилось. Мяч постоянно застревал в воде. Вот два коротких видео для понимания всего абсурда.
Еще были такие страшные подкаты.
Болельщики «Раджи» ругаются в соцсетях на судью, который не остановил игру. И на клуб, который не сделал на поле дренажную систему.
А матч в итоге доплыл до серии пенальти. Ее «Тенгюэ» выиграл 3:1 и выбил один из главных клубов Африки.
И в раздевалке начались торжественные пляски.