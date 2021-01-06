🏊‍♂️ Гранд африканской ЛЧ пожадничал на дренаже, устроив на поле бассейн. И вылетел от бедного дебютанта

Болельщики «Раджи» ругаются в соцсетях на судью, который не остановил игру. И на клуб, который не сделал на поле дренажную систему.

А матч в итоге доплыл до серии пенальти. Ее «Тенгюэ» выиграл 3:1 и выбил один из главных клубов Африки.