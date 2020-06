В 1993 году сборная Замбии разбилась в Габоне. Через 19 лет она там же впервые выиграла Кубок Африки

Весной 1993 года Замбия играла матчи сразу двух квалификаций – к ЧМ-1994 и Кубку Африки. 25 апреля замбийцы обыграли в гостях Маврикий (отбор к КАН) и полетели в Сенегал (отбор к ЧМ) – на игру 2 мая.

Из-за непростого финансового положения в стране сборная часто пользовалась самолетами ВВС Замбии, так было и на этот раз. В книге The Blizzard – The Football Quarterly: Issue Four рассказывалось, как в предыдущей поездке пилот заставил игроков надеть спасательные жилеты. Они шутили над этим, но Калуша Бвалия, один из лидеров команды, почти в одиночку уничтоживший тогда на ОИ Италию, позже озвучил их настроение: «Парни так и говорили: «Когда-нибудь эта штука нас убьет». В самолете никто не был уверен.

Он проходил сервисное обслуживание до 21 апреля, испытания проводились 22-го и 26-го. 27 апреля самолет вылетел в Дакар и должен был сделать три дозаправки. Первая случилась в Браззавиле (ДР Конго), и уже тогда обнаружились проблемы с левым двигателем.

Вторая дозаправка была запланирована в габонском Либревиле. Через несколько минут после вылета оттуда загорелся левый двигатель. Самолет упал в воду примерно в полукилометре от побережья. Погибли все 30 человек: 18 футболистов, тренеры, обслуживающий персонал. Никто не выжил.