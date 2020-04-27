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Эрве Ренар
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#Замбия #Футбол #Кубок Африки #ретро #Эрве Ренар

В 1993 году сборная Замбии разбилась в Габоне. Через 19 лет она там же впервые выиграла Кубок Африки

27 апреля, 14:22
Михаил Морозов

Замбия в конце 1980-х удивила весь мир на Олимпиаде в Сеуле – вышла из группы с двумя победами, заодно уничтожив 4:0 Италию. Дальше был вылет в четвертьфинале, но через пару лет сборная стала третьей на Кубке Африки, тогда же замбийский клуб первый и единственный раз в истории добрался до финала Кубка африканских чемпионов. Национальный футбол был на подъеме.

Весной 1993 года Замбия играла матчи сразу двух квалификаций – к ЧМ-1994 и Кубку Африки. 25 апреля замбийцы обыграли в гостях Маврикий (отбор к КАН) и полетели в Сенегал (отбор к ЧМ) – на игру 2 мая.

Из-за непростого финансового положения в стране сборная часто пользовалась самолетами ВВС Замбии, так было и на этот раз. В книге The Blizzard – The Football Quarterly: Issue Four рассказывалось, как в предыдущей поездке пилот заставил игроков надеть спасательные жилеты. Они шутили над этим, но Калуша Бвалия, один из лидеров команды, почти в одиночку уничтоживший тогда на ОИ Италию, позже озвучил их настроение: «Парни так и говорили: «Когда-нибудь эта штука нас убьет». В самолете никто не был уверен.

Он проходил сервисное обслуживание до 21 апреля, испытания проводились 22-го и 26-го. 27 апреля самолет вылетел в Дакар и должен был сделать три дозаправки. Первая случилась в Браззавиле (ДР Конго), и уже тогда обнаружились проблемы с левым двигателем.

Вторая дозаправка была запланирована в габонском Либревиле. Через несколько минут после вылета оттуда загорелся левый двигатель. Самолет упал в воду примерно в полукилометре от побережья. Погибли все 30 человек: 18 футболистов, тренеры, обслуживающий персонал. Никто не выжил.

Позже была версия о сбитом по ошибке самолете габонскими военными, на ее фоне отношения между Габоном и Замбией сильно напряглись. Только в 2003 году по итогам официального расследования установили, что падение случилось из-за неправильных действий пилота, а еще – неисправности системы оповещения.

Матч с Сенегалом состоялся только через два месяца и голов не принес. Лидером новой собранной сборной Замбии должен был стать Калуша Бвалия, который играл в чемпионате Голландии (за «ПСВ» вместе с Ромарио) и тогда в мае должен был добираться в Дакар самостоятельно. Выжил и еще один легионер – Чарли Мусонда – он был травмирован.

Замбийцы попали на Кубок Африки, в последнем туре все же добившись нужного результата с командой Зимбабве, но не поехали на ЧМ – в последнем туре проиграли марокканцам (причем матч судил арбитр из Габона, а к этой стране у замбийцев росла неприязнь после версии о сбитом самолете). Зато континентальный турнир в 1994-м сложился успешно: Замбия дошла прямо до финала и только там уступила Нигерии. Через два года Замбия снова привезли медали с КАН, на этот раз бронзовые.

Поразительно, как в настолько короткие сроки после трагедии замбийцы смогли сколотить крепкую сборную, которая добилась успеха в ближайшие три года. На помощь призвали шотландского тренера Иана Портерфилда, который до этого два сезона работал с «Челси». Но роль Бвалии здесь особенная, и хотя он не входит в список самых опытных игроков команды по количеству матчей, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики он – лучший футболист страны XX века.

За сборную Замбии Бвалия играл даже в 41 год – пальнул со штрафного в игре Либерией, а команда победила. Замбию Бвалия уже тогда тренировал, вывел ее на КАН, но из группы сборная не вышла.

До всеобщего замбийского счастья оставалось всего несколько лет.

В 2008 году сборную Замбии возглавил малоизвестный Эрве Ренар. Трудился до этого в низших лигах Франции и Англии, был ассистентом в Китае и Гане. На КАН-2010 Замбия при нем вышла из группы, но вылетела от Нигерии в четвертьфинале в серии пенальти. Ренар опять поколесил по Африке – два дня побыл тренером Анголы, пришел в клуб из Алжира. Наконец, осенью снова стал работать с Замбией.

Перед Кубком Африки-2012 Замбию как фаворита никто не рассматривал, но у Ренара было другое мнение: «На 100% уверен, мы можем это сделать. Мы – как перед горой, на которую нужно забраться. У нас нет ни вертолета, ни машины, нам просто нужно показать мужество и знать: «Да, мы можем это сделать». Он говорил, что выиграть турнир нужно в память о разбившейся команде 1993-го.

Замбия выиграла группу с Экваториальной Гвинеей, Ливией и Сенегалом, в четвертьфинале разгромила Судан, а в полуфинале выкинула ганцев с Асамоа Гьяном и Салли Мунтари.

В финале – Кот-д’Ивуар с россыпью звезд: оба Туре, Дрогба, Жервиньо, Калу, Бони, Зокора. А проводился он в Либревилле – столице Габона, где произошла авиакатастрофа за 19 лет до этого. Никто так и не взломал ту Замбию. Основное время – 0:0, в серии пенальти замбийцы добили соперника – 8:7.

Решающий удар с пенальти произвел Стопилла Сунзу – будущий игрок тульского «Арсенала». Замбия впервые в своей истории выиграла международный турнир.

«Мы хотели почтить память погибших игроков, и это дало нам силы, – говорил Ренар. Первую игру мы проводили против Сенегала, а та команда летела в Сенегал, когда самолет разбился. Он разбился в Габоне, и мы выиграли финал в Габоне. Это был знак судьбы».

Бвалия и Ренар

Замбия так и не выходила на чемпионаты мира. С тех пор из четырех турниров Кубка Африки она участвовала в двух, но оба раза неудачно. Сказка 2012-го запомнится особо – никто на Замбию тогда не ставил. А совпадение с завоеванием золота на габонской земле – только придает драматичности.

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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