ретро
Футбол
Россия
Португалия
1:7 от Португалии – боль, которую мы не забудем
13 октября 2019, 16:10
13 октября 2004 года сборная России играла с Португалией. Эту встречу все до сих пор помнят по разгромному счету: Португалия выиграла матч со счетом 7:1. Это официально самое крупное поражение в новейшей истории сборной России. В том матче забивал еще молодой Криштиану Роналду (дважды), а со стороны россиян единственным голом отметился Андрей Аршавин.
- Проясняем счет 7:1. Португалия вела в три мяча к окончанию первого тайма. К 79-й минуте счет был всего 4:1 (у нас как раз забил Аршавин). Дальше португальцы вкатили еще три мяча. Все авторы голов со стороны Португалии: Паулета, Роналду (дважды), Симау, Деку, Пети (дважды).
- Статистика других игр Португалии и России в том отборе к ЧМ никак не располагала к тому, что Португалия будет такой мощной. Португальцы потеряли очки в матче с Лихтенштейном (вели 2:0, сыграли 2:2). Россия обыграла Люксембург (4:0) – идеальная возможность перенести прекрасное настроение на игру с Португалией.
- Португалия и Россия уже встречались на Евро-2004. Тогда португальцы выиграли со счетом 2:0. У России от того матча на октябрьскую игру вышли тренер Ярцев и шесть игроков (Малафеев, Смертин, Евсеев, Сенников, Алдонин, Булыкин). Мог сыграть Дмитрий Аленичев, но он травмировался на тренировке. Из футболистов основы игру пропускали Каряка, Лоськов, Семак и Семшов.
- По самому матчу важен не только его счет. При счете 6:1 стало плохо главному тренеру команды Георгию Ярцеву. Он ушел в подтрибунное помещение, где принял таблетки. Сам Ярцев позже говорил, что его уход действительно не был связан с ходом матча – он действительно больше не мог находиться на скамейке по состоянию здоровья.
- Главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари говорил много, но вот главный вывод: «То, что произошло в игре с Лихтенштейном, тоже случается нечасто. Теперь, будьте уверены, у Португалии такого не случится лет 800 – если, конечно, к тому времени люди еще будут играть в футбол. Впрочем, не думаю, что в обозримом будущем нас ждут и победы, подобные сегодняшней».
- Интересно, что на ЧМ-2014 Луис Фелипе Сколари потом проигрывал со счетом 1:7, когда тренировал сборную Бразилии. Его команда разгромно проиграла Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира. В 2004-м за поражение извинялся перед нацией Ярцев, в 2014-м – Сколари. Так они и сочетаются друг с другом даже через столько лет.
- «Ну что сказать, все три моих матча против португальцев получились неудачными, и воспоминания о них одно хуже другого. Сейчас я, может быть, с улыбкой вспоминаю самое крупное поражение в истории сборной, но тогда я очень сильно переживал», – рассказывал в интервью «Советскому спорту» Алексей Смертин в 2017 году.
- После той игры серьезно заговорили о введении лимита на легионеров. По вопросу лимита активничал Олег Романцев, который перед этим говорил и о необходимости внимания к детскому футболу: «Двумя руками – за! Причем в перспективе его необходимо сокращать. Что-то надо придумывать и для тех, кто провел более десятка матчей за сборную».
- В том отборе соперниками сборной России были Португалия, Латвия, Эстония, Словакия и Люксембург. Поражение от Португалии осталось единственным для сборной России в отборочном цикле. Но команда все равно заняла третье место в группе, пропустив вперед Португалию и Словакию. Заканчивала отбор Россия уже с Юрием Семиным в роли главного тренера.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые