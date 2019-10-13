1:7 от Португалии – боль, которую мы не забудем

13 октября 2004 года сборная России играла с Португалией. Эту встречу все до сих пор помнят по разгромному счету: Португалия выиграла матч со счетом 7:1. Это официально самое крупное поражение в новейшей истории сборной России. В том матче забивал еще молодой Криштиану Роналду (дважды), а со стороны россиян единственным голом отметился Андрей Аршавин.