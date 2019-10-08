«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина

Что происходило за день до матча, 8 октября:

• Сборная Украины прилетела в аэропорт Внуково чартером из Киева, но без Валерия Лобановского – консультанта команды. У него поднялась температура перед игрой. Журналистам в аэропорту не удалось пообщаться с командой, так же дела обстояли и на вечерней тренировке.

• В Киеве на площади Независимости установили огромный телеэкран, причем не только для футбола, было еще одно событие: на тот момент боксер Виталий Кличко дрался с американцем Эдом Махоном (победил его нокаутом в третьем раунде).

• По состоянию на 8 октября было аккредитовано примерно 500 журналистов, в том числе из Франции, Германии, Испании, Италии и даже Алжира.

• У украинского форварда Сергея Реброва (сейчас – главный тренер венгерского «Ференцвароша») перед игрой родился сын.

• Андрей Шевченко уже считался суперзвездой европейского футбола. Накануне игры после матча с «Лацио» за «Милан», где Шева сделал хет-трик, он прилетел в Киев с пересадками через Рим и Цюрих и сравнил матч Россия – Украина с игрой «Интер» – «Милан»: «Это дерби. Думаю, мы справимся».