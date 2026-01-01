Андрей Шевченко

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Футбол
Шевченко уволен из «Дженоа». При нем клуб выиграл один матч
#Андрей Шевченко
Футбол
Андрей Шевченко – главный тренер итальянского «Дженоа»
#Андрей Шевченко
Футбол
Петраков стал временным главным тренером Украины после ухода Шевченко. Он 11 лет работал в юношеских сборных
#Украина
Футбол
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
#Андрей Шевченко
Футбол
🇺🇦 Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
#Андрей Ярмоленко
Футбол
Украина забила на Евро впервые с 2012 года и во второй раз в истории. За сборную там забивал только Шевченко
#Украина
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«Я убил футболиста внутри себя». Как мыслит и работает тренер Шевченко: никогда не опаздывает, не запрещает соцсети, собрал штаб итальянцев
#Андрей Шевченко
Шевченко дождался лидера Швеции рядом с полем. Обнял, а уже потом отпраздновал победу Украины
#Андрей Шевченко
Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
#Украина
«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
#Россия
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
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#Эльвин Керимов
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