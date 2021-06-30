Шевченко дождался лидера Швеции рядом с полем. Обнял, а уже потом отпраздновал победу Украины

Сборная Украины обыграла Швецию (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Итоги игры:

📌 Андрей Шевченко обыгрывал Швецию на Евро в качестве игрока (2012-й, 2:1). Теперь сделал это в роли тренера. Счет повторился, но раньше так было только в группе.

📌 Украина впервые в истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Там соперником будет сборная Англии. Украина выигрывала у нее только раз – в отборе на ЧМ-2010.

📌 В матче против Швеции Зинченко впервые забил за Украину на крупном турнире. Гол Довбика – первый для него за все игры в составе сборной.

📌 Артем Беседин получил тяжелую травму. Он уходил с поля только с помощью двух врачей. Беседин вышел на замену, но отыграл около десяти минут.

📌 Швед Эмиль Форсберг собрал в одном матче гол, штангу, перекладину и желтую карточку. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.

Матч ушел в дополнительное время, где сборная Швеции осталась в меньшинстве. Когда забил Артем Довбик, матч почти сразу закончился. Вся сборная Украины побежала праздновать, но Шевченко не спешил. Сначала он подождал Эмиля Форсберга. Они о чем-то поговорили, потом Шевченко обнял его рядом с полем. И дальше пошел к команде. Есть такие кадры: