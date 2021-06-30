Шевченко дождался лидера Швеции рядом с полем. Обнял, а уже потом отпраздновал победу Украины
Сборная Украины обыграла Швецию (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Итоги игры:
📌 Андрей Шевченко обыгрывал Швецию на Евро в качестве игрока (2012-й, 2:1). Теперь сделал это в роли тренера. Счет повторился, но раньше так было только в группе.
📌 Украина впервые в истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Там соперником будет сборная Англии. Украина выигрывала у нее только раз – в отборе на ЧМ-2010.
📌 В матче против Швеции Зинченко впервые забил за Украину на крупном турнире. Гол Довбика – первый для него за все игры в составе сборной.
📌 Артем Беседин получил тяжелую травму. Он уходил с поля только с помощью двух врачей. Беседин вышел на замену, но отыграл около десяти минут.
📌 Швед Эмиль Форсберг собрал в одном матче гол, штангу, перекладину и желтую карточку. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.
Матч ушел в дополнительное время, где сборная Швеции осталась в меньшинстве. Когда забил Артем Довбик, матч почти сразу закончился. Вся сборная Украины побежала праздновать, но Шевченко не спешил. Сначала он подождал Эмиля Форсберга. Они о чем-то поговорили, потом Шевченко обнял его рядом с полем. И дальше пошел к команде. Есть такие кадры:
Эмиль Форсберг – главный игрок сборной Швеции на Евро-2020. Он забил на турнире четыре гола. На групповом этапе Швеция выиграла у Словакии (1:0) и Польши (3:2). В этих матчах Форсберг отличился три раза. Его голы в ворота Польши повлияли и на перспективы сборной Украины. Ее в этой игре не устраивало поражение шведов, поэтому матч смотрела почти целая команда.
Сборная Украины вышла из группы Евро-2020 с тремя очками. Она до последнего зависела от результатов других матчей. Швеция помогла, но тот же Эмиль Форсберг радовался сетке плей-офф. Он говорил: «Хорошо, что нашим соперником будет Украина. Хорватия, Бельгия – названия этих сборных звучат по-другому. Но я не хочу сглазить Швецию».
Слова Форсберга уже после матча: «Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, попали в штангу и перекладину. Заслуживали большего, но не сегодня». Форсберг повторил рекорд Томаса Бролина, когда забил в трех матчах Евро подряд. Но еще никто из шведских игроков не забивал за одно Евро четыре гола.
Победила все-таки Украина. В раздевалке была такая атмосфера:
А таким был этот матч: