Зинченко болел за Швецию, чтобы Украина прошла в плей-офф Евро. Теперь сыграл на новой позиции и забил ей

Мы подробно рассказывали о турнирной ситуации сборной Украины. Она вышла в плей-офф Евро-2020 с тремя очками, но сильно зависела от результатов других матчей. Одной из таких игр была Швеция – Польша. Сразу несколько игроков сборной Украины вместе смотрели тот матч. И переживали за Швецию, потому что победа Польши украинцев не устраивала.

Зинченко рассказывал официальному сайту УЕФА, что команда смотрела матч в его комнате. Когда Польша сравняла счет, все затихли. «Потом на последних минутах, когда шведы зашли в штрафную, пошел пас налево, мы все привстали, чуть ли не взялись друг за друга и снова затихли. Когда шведы забили гол, лично я был на седьмом небе от счастья», – говорил Зинченко.

Украину в том матче устраивала и ничья, но тогда у нее мог быть другой соперник в плей-офф. Потом стало ясно, что Украина сыграет против Швеции. Это повторение матча Евро-2012, когда эти команды встречались на групповом этапе. Украина в той игре победила со счетом 2:1 – Шевченко оформил дубль. Сейчас Шевченко тренирует сборную Украины.