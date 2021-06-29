Зинченко болел за Швецию, чтобы Украина прошла в плей-офф Евро. Теперь сыграл на новой позиции и забил ей
Швеция и Украина встретились в 1/8 финала Евро-2020. Александр Зинченко – автор единственного гола Украины в первом тайме. Так Зинченко исправился за первую игру на турнире. Украина тогда проиграла Нидерландам (2:3), а Зинченко уступил в борьбе во время решающего гола. То поражение повлияло на нервы Украины перед выходом в плей-офф.
Мы подробно рассказывали о турнирной ситуации сборной Украины. Она вышла в плей-офф Евро-2020 с тремя очками, но сильно зависела от результатов других матчей. Одной из таких игр была Швеция – Польша. Сразу несколько игроков сборной Украины вместе смотрели тот матч. И переживали за Швецию, потому что победа Польши украинцев не устраивала.
Зинченко рассказывал официальному сайту УЕФА, что команда смотрела матч в его комнате. Когда Польша сравняла счет, все затихли. «Потом на последних минутах, когда шведы зашли в штрафную, пошел пас налево, мы все привстали, чуть ли не взялись друг за друга и снова затихли. Когда шведы забили гол, лично я был на седьмом небе от счастья», – говорил Зинченко.
Украину в том матче устраивала и ничья, но тогда у нее мог быть другой соперник в плей-офф. Потом стало ясно, что Украина сыграет против Швеции. Это повторение матча Евро-2012, когда эти команды встречались на групповом этапе. Украина в той игре победила со счетом 2:1 – Шевченко оформил дубль. Сейчас Шевченко тренирует сборную Украины.
Против Швеции сборная Украины впервые на турнире вышла по схеме 3-5-2 (или 5-3-2 при обороне). Зинченко при ней закрывал весь левый фланг. В первом тайме он часто переходил центр поля и играл на чужой половине, но успевал и возвращаться. С этого фланга Зинченко забежал и в штрафную Швеции, где результативно принял пас от Ярмоленко.
Зинченко – универсальный игрок. Он может выходить в центре полузащиты – так играл за Украину в Лиге наций. Там он обычно используется в сборной даже при схеме с пятью защитниками. Так было и в игре Украины с Францией, где Шевченко уже пробовал такую схему. В «Ман Сити» Зинченко имеет опыт игры слева, поэтому и в сборной быстро адаптировался к новой позиции.
Больше остальных этому голу Зинченко радовался «Манчестер Сити». В матче Англии и Германии забил Рахим Стерлинг (подробный текст о нем – тут). Зинченко стал уже пятым игроком «Ман Сити», который забил на Евро-2020. В соревновании клубов «Ман Сити» делит первое место с «Аталантой» – из нее на Евро тоже забивали пять игроков.
Зинченко стал самым молодым игроком Украины, забивавшим на Евро