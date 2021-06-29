Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа

Украина и Швеция сыграют в 1/8 финала Евро-2020. До этого команды встречались четыре раза. Украина имеет две победы в этих матчах, Швеция – одну. Их предыдущий матч был на групповом этапе Евро-2012. Тогда сборная Украины победила со счетом 2:1. Игра вошла в историю украинского футбола – из-за первой победы сборной и ее первых голов на этой стадии.

Шевченко забил последние голы в профессиональном футболе. Украина выиграла дома

Украина и Польша совместно принимали Евро-2012. Статус домашнего турнира позволил сборной Украины впервые сыграть в финальной стадии чемпионата Европы. Швеция, Франция и Англия – ее соперники по группе. Матч против Швеции был первым для Украины на этом турнире. Перед турниром он считался определяющим. Именно так говорил тренер Украины Олег Блохин.

Евро-2012 стартовал для Украины с победы над Швецией – 2:1. Так все было: