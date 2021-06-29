Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
Украина и Швеция сыграют в 1/8 финала Евро-2020. До этого команды встречались четыре раза. Украина имеет две победы в этих матчах, Швеция – одну. Их предыдущий матч был на групповом этапе Евро-2012. Тогда сборная Украины победила со счетом 2:1. Игра вошла в историю украинского футбола – из-за первой победы сборной и ее первых голов на этой стадии.
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Украина и Польша совместно принимали Евро-2012. Статус домашнего турнира позволил сборной Украины впервые сыграть в финальной стадии чемпионата Европы. Швеция, Франция и Англия – ее соперники по группе. Матч против Швеции был первым для Украины на этом турнире. Перед турниром он считался определяющим. Именно так говорил тренер Украины Олег Блохин.
Евро-2012 стартовал для Украины с победы над Швецией – 2:1. Так все было:
Андрей Шевченко – автор двух первых голов Украины в финальной стадии чемпионатов Европы. Сразу после Евро-2012 он завершил профессиональную карьеру. Голы Шевченко неожиданно всплыли в 2021-м. После того матча против Швеции украинцы не забивали на Евро в пяти играх подряд: дважды на Евро-2012 и трижды в 2016-м. Серия прервалась в игре с Нидерландами.
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Шевченко и Ибрагимович – герои той игры на Евро-2012. Шевченко сейчас тренирует сборную Украины. В первом голе матча в 2012-м ему ассистировал Андрей Ярмоленко. Сейчас Ярмоленко остается лидером сборной Украины. На Евро-2020 он уже обошел Шевченко по сумме голов и передач в составе Украины. Мы подробно писали о нем в отдельном материале.
Евгений Коноплянка – автор еще одного голевого паса в той игре. Он не попал в состав Украины на Евро-2020, потому что получил травму. Златан Ибрагимович пропускает матч со стороны Швеции. Перед началом Евро-2020 он возвращался в сборную, но тоже получил травму. Зато Ибрагимович много отдыхает и хорошо проводит время с собакой.
Теперь Украина и Швеция снова играют на Евро. И это опять исторический матч
Сборная Украины неудачно выступила на групповом этапе Евро-2020. Набрала всего три очка и взяла только одну победу – в матче с дебютантами из Северной Македонии (2:1). Украине хватило этих очков для выхода в 1/8 финала Евро-2020. Это важно: вервые в истории сборная Украины попала в плей-офф чемпионата Европы.
Первый матч в группе – против Швеции. Первый матч в плей-офф – опять против Швеции. Перед новой игрой матч 2012-го вспоминал Андрей Шевченко. Часть его цитаты: «Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился». Сейчас Шевченко тренирует сборную Украины.
Между игроками Украины и Швеции теперь есть много карьерных пересечений. Исак и Ярмоленко вместе были в дортмундской «Боруссии» в сезоне-2017/18. Лустиг, Яремчук и Безус сезон назад выступали за бельгийский «Гент». Ярмоленко и Яремчук – единственные футболисты, которые забивают за Украину на Евро-2020.
Тут же важна и еще одна интересная статистика. Между двумя матчами против Швеции Украина проиграла семь из восьми игр в финальной стадии Евро-2020. Сборная Швеции вышла в плей-офф Евро всего в третий раз в своей истории. Два предыдущих матча шведы проиграли – это было в 1992-м и в 2004-м.