Самый странный игрок вылетевшей Швеции – защитник Даниэльсон. Это он страшно сломал форварда Украины
Швеция и Украина ушли в дополнительное время при счете 1:1 в матче 1/8 финала Евро-2020. Там во время обычного заброса в центре поля шведский защитник Маркус Даниэльсон сыграл в ногу Артема Беседина. Форвард Украины лежал на газоне и не мог подняться. Судья сначала показал Даниэльсону желтую карточку, потом посмотрел повтор и удалил его.
Так Швеция осталась в меньшинстве, а Украина провела вынужденную замену. Беседин получал помощь даже за пределами поля, а потом шел только с помощью двух врачей. Даниэльсон до последнего не соглашался с красной карточкой. До этого он провел по 90 минут в каждом из матчей группового этапа. И единственный раз получал желтую карточку в игре с Польшей.
Даниэльсон никогда не был основным защитником Швеции. Раньше на этой позиции играл Гранквист. На Евро он поехал для создания атмосферы в раздевалке – это никто не скрывает. Потом защитником старта считался Хеландер. Перед началом Евро-2020 его место в составе неожиданно и занял Даниэльсон. Сыграл товарищеские игры – и попал в старт на Евро.
История из наших фактов об игроках Евро-2020: «Игрок китайского «Даляня», был продан за рекордную в истории «Юргордена» сумму – пять миллионов евро». Даниэльсону 32 года. В Китае он провел в 2021 году всего пять матчей, но забил в них два гола. Один из них – реализованный пенальти. За карьеру Даниэльсон играл только в Швеции и Китае.
Так Даниэльсона описывал спортивный директор «Юргордена»: «Он большой и сильный, но при этом опытный. Его можно использовать на разных позициях: в качестве центрального защитника или на правом фланге обороны. Высокий, амбициозный и решительный парень». Transfermarkt указывает такие же позиции в профиле Даниэльсона.
Чтобы понять значение карточки Даниэльсона, надо посмотреть статистику удалений. Он стал только четвертым игроком за всю историю чемпионатов Европы, получившим красную карточку в дополнительное время. Последний раз подобное творил Нуну Гомеш в 2000 году, когда Португалия играла против Франции. Только пять игроков удалялись на Евро-2020:
Даниэльсон даже пробовал игру в хоккей. Теперь ясно, почему он играет так жестко:
В его инстаграме есть фото с Линделефом, когда тот еще был в «Бенфике». Теперь они вместе играют в паре обороны Швеции.
Удаление Даниэльсона прямо повлияло на результат матча. Потом Швеция пропустила: