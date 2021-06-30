Самый странный игрок вылетевшей Швеции – защитник Даниэльсон. Это он страшно сломал форварда Украины

Так Швеция осталась в меньшинстве, а Украина провела вынужденную замену. Беседин получал помощь даже за пределами поля, а потом шел только с помощью двух врачей. Даниэльсон до последнего не соглашался с красной карточкой. До этого он провел по 90 минут в каждом из матчей группового этапа. И единственный раз получал желтую карточку в игре с Польшей.

Даниэльсон никогда не был основным защитником Швеции. Раньше на этой позиции играл Гранквист. На Евро он поехал для создания атмосферы в раздевалке – это никто не скрывает. Потом защитником старта считался Хеландер. Перед началом Евро-2020 его место в составе неожиданно и занял Даниэльсон. Сыграл товарищеские игры – и попал в старт на Евро.

История из наших фактов об игроках Евро-2020: «Игрок китайского «Даляня», был продан за рекордную в истории «Юргордена» сумму – пять миллионов евро». Даниэльсону 32 года. В Китае он провел в 2021 году всего пять матчей, но забил в них два гола. Один из них – реализованный пенальти. За карьеру Даниэльсон играл только в Швеции и Китае.