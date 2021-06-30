Матч шведа Форсберга с Украиной – это сплошной 💥: гол, штанга и перекладина!
Нападающий Швеции Эмиль Форсберг сравнял счет в матче 1/8 финала Евро красивым дальним ударом. Так этот гол выглядит из-за ворот.
Во втором тайме Форсберг продолжил зажигать. Сначала он пробил в штангу из-под защитника – штанга. Забавно, что за минуту до этого момента чуть не забила Украина. Ей тоже помешала штанга.
На 69-й минуте Форсберг вновь бахнул издали – теперь Украину спасла перекладина!
Эмиль Форсберг на Евро забил уже четвертый гол и уступает среди бомбардиров только Роналду с пятью голами.
Особенно Форсберг феерил в матче с Польшей. Он сделал дубль и один из голов забил на 81-й секунде. В истории Евро этот гол уступает только тому самому мячу Евро-2004.
Форсберг был признан лучшим игроком матча. И он пошутил, что переименовать Санкт-Петербург в его честь. По той причине, что он там очень часто забивает.
Хотя отец Форсберга говорит, что он скромный: редко дает интервью (и говорит там одно и то же) и подарил своему агенту «Феррари» за долгое сотрудничество.