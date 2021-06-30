Эмиль Форсберг
Евро-2020
Украина
Швеция
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#Эмиль Форсберг #Евро-2020 #Украина #Швеция

Матч шведа Форсберга с Украиной – это сплошной 💥: гол, штанга и перекладина!

3 часа назад

Нападающий Швеции Эмиль Форсберг сравнял счет в матче 1/8 финала Евро красивым дальним ударом. Так этот гол выглядит из-за ворот.

Во втором тайме Форсберг продолжил зажигать. Сначала он пробил в штангу из-под защитника – штанга. Забавно, что за минуту до этого момента чуть не забила Украина. Ей тоже помешала штанга.

На 69-й минуте Форсберг вновь бахнул издали – теперь Украину спасла перекладина!

Люди впечатляются игрой Форсберга и ожидаемо сравнивают его с Месси и Роналду.

Эмиль Форсберг на Евро забил уже четвертый гол и уступает среди бомбардиров только Роналду с пятью голами.

Особенно Форсберг феерил в матче с Польшей. Он сделал дубль и один из голов забил на 81-й секунде. В истории Евро этот гол уступает только тому самому мячу Евро-2004.

Форсберг был признан лучшим игроком матча. И он пошутил, что переименовать Санкт-Петербург в его честь. По той причине, что он там очень часто забивает.

Хотя отец Форсберга говорит, что он скромный: редко дает интервью (и говорит там одно и то же) и подарил своему агенту «Феррари» за долгое сотрудничество.

Все фото: Keystone Press Agency / global look press
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