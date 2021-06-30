Матч шведа Форсберга с Украиной – это сплошной 💥: гол, штанга и перекладина!

Эмиль Форсберг на Евро забил уже четвертый гол и уступает среди бомбардиров только Роналду с пятью голами.

Особенно Форсберг феерил в матче с Польшей. Он сделал дубль и один из голов забил на 81-й секунде. В истории Евро этот гол уступает только тому самому мячу Евро-2004.

Форсберг был признан лучшим игроком матча. И он пошутил, что переименовать Санкт-Петербург в его честь. По той причине, что он там очень часто забивает.