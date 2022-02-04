Как Россия и Украина встретились в игре Евро по мини-футболу: кричалка «Кто не скачет, тот москаль» и никаких рукопожатий

Какие заслуги у каждой страны в мини-футболе

🇷🇺 Россия дважды была призером чемпионата мира и девять раз выигрывала медали чемпионата Европы. В 1999 году россияне побеждали на Евро, обыграв в финале по пенальти хозяев-испанцев.

🇺🇦 У Украины лучший результат на ЧМ – четвертое место, на Евро – два серебра. Первое из них украинцы завоевали в России в 2001 году (поражение в финале от испанцев).

Как они шли к полуфиналу сейчас

🇷🇺 Россия легко вышла из группы, выиграв все три матча с общей разницей 17:2. Словакия была разгромлена 7:1, Хорватия – 4:0, Польша – 5:1. Следующая победа была в четвертьфинале – 3:1 над Грузией.

🇺🇦 Украина выиграла лишь один матч, но тоже вышла. В ее группе три команды набрали по три очка в борьбе за второе место, но выше всех оказались украинцы. А в четвертьфинале они в напряженном матче обыграли Казахстан.

Какой расклад сил перед игрой

🇷🇺 Россия – явный фаворит матча. Поэтому предполагалось, что Россия будет много атаковать, Украина – защищаться и пытаться использовать каждый момент.