Как Россия и Украина встретились в игре Евро по мини-футболу: кричалка «Кто не скачет, тот москаль» и никаких рукопожатий
Сборные России и Украины попали друг на друга в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Из-за политики к матчу повышенное внимание. Плюс во всех высоких спортивных соревнованиях организаторы разводят Россию и Украину по разным сеткам и группам при любой возможности. На этом чемпионате встречи избежать не удалось, потому что полуфинал – это слишком глубокая стадия.
До этого Россия и Украина встречались в матче за третье место в 1996 году – Россия выиграла 3:2.
Какие заслуги у каждой страны в мини-футболе
🇷🇺 Россия дважды была призером чемпионата мира и девять раз выигрывала медали чемпионата Европы. В 1999 году россияне побеждали на Евро, обыграв в финале по пенальти хозяев-испанцев.
🇺🇦 У Украины лучший результат на ЧМ – четвертое место, на Евро – два серебра. Первое из них украинцы завоевали в России в 2001 году (поражение в финале от испанцев).
Как они шли к полуфиналу сейчас
🇷🇺 Россия легко вышла из группы, выиграв все три матча с общей разницей 17:2. Словакия была разгромлена 7:1, Хорватия – 4:0, Польша – 5:1. Следующая победа была в четвертьфинале – 3:1 над Грузией.
🇺🇦 Украина выиграла лишь один матч, но тоже вышла. В ее группе три команды набрали по три очка в борьбе за второе место, но выше всех оказались украинцы. А в четвертьфинале они в напряженном матче обыграли Казахстан.
Какой расклад сил перед игрой
🇷🇺 Россия – явный фаворит матча. Поэтому предполагалось, что Россия будет много атаковать, Украина – защищаться и пытаться использовать каждый момент.
🇺🇦 Россияне считались одними из фаворитов турнира и перед его началом. Но на украинцев в плане турнирного положения ничего не давит – это плюс для них.
Какие особенности в составах: за Украину вышел игрок из русского клуба, за Россию – три бразильца
🇷🇺 В матче с Украиной не сыграл лучший игрок России по «гол плюс пас» на турнире (5+4). Причина – дисквалификация. Другая потеря состоялась еще раньше – после первого матча выбыл давний лидер Эдер Лима.
Натурализованных бразильцев у России осталось трое:
- 34-летний Нандо;
- 36-летний Паулиньо;
- 39-летний Робиньо.
На последних четырех международных турнирах Робиньо с Россией взял четыре медали.
🇺🇦 Особенность состава Украины – игрок клуба «Динамо-Самара» Владимир Разуванов. Футбольная сборная Украины не вызывает игроков РПЛ, но в мини-футболе другая ситуация.
Что говорилось перед матчем
🇷🇺 Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев заявлял: «Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики. Это не просто слова, мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи».
🇺🇦 Была новость о том, что украинцы обойдутся без рукопожатий с россиянами. Президент федерации футзала Украины добавил к этому: «Не будем забывать про коронавирус, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА».
Что было в матче: украинский тренер говорил по-русски, капитаны поздоровались жестами
🔴 Рукопожатий не было – после гимнов команды разбежались по разным половинам готовиться к стартовому свистку. Капитан обменялись приветственными жестами.
🔴 Во время игры украинские фанаты прыгали на трибуне и скандировали: «Кто не скачет, тот москаль». Видео – от корреспондента «Спорт-Экспресса». Позже были еще матерные кричалки про Владимира Путина.
Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины
🔴 Уже в начале игры Соколов с помощью рикошета вывел вперед сборную России.
🔴 Украинцы набрали пять фолов во второй половине первого тайма и взяли тайм-аут, где на русском языке тренер давал указания.
🔴 Ближе к конце первого тайма Андрей Афанасьев поймал на смене украинского голкипера и добил мяч в ворота после рикошета от перекладины – 2:0. Украина практически сразу же отыграла один гол. В конце первого тайма Украина едва не сравняла счет – мяч угодил в штангу.
🔴 Первая половина второго тайма шла ровно, а затем Артем Ниязов забил супергол через себя в падении – 3:1.
🔴 Украинцы снова зацепились: за пять минут до конца забил Абакшин, так счет стал 3:2 в пользу России.
🔴 Петр Шотурма за минуту до конца не забил пенальти – ногами мяч отбил вратарь Дмитрий Путилов. Сумасшествие!
🔴 Россию додержала победу со счетом 3:2 и вышла в финал.
Что будет дальше
🇷🇺 Россия сыграет в финале с победителем второго полуфинала, сразу после этой игры начнется матч между Португалией и Испанией. Финал состоится 6 февраля.
🇺🇦 Украинцев ждет матч за третье место, он тоже пройдет 6 февраля.